Cane investito e ucciso a Borgosesia, l’auto nemmeno si ferma. E’ accaduto lungo viale Varallo. «Padrone e conducente verranno individuati».

Un cane è stato investito e ucciso nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 febbraio, lungo viale Varallo a Borgosesia. E la vettura che ha travolto l’animale non si è fermata e ha proseguito la sua corsa.

Subito sono arrivate numerose segnalazioni al vice sindaco Eleonora Guida, che si occupa anche del benessere degli animali. «Purtroppo il fatto è vero – conferma poi successivamente l’amministratore sui social -. Il piccolo ha attraversato la strada ed è stato investito, spirando poco dopo per le ferite e il forte dolore. Ovviamente risaliremo dal microchip al padrone per capire cosa ci facesse un cagnolino in strada».

Probabilmente l’animale vive in zona ed è sfuggito per un attimo al controllo dei proprietari, purtroppo infilandosi lungo il rettilineo di viale Varallo.

Le telecamere per individuare l’auto

«Ma soprattutto – prosegue il vice sindaco – grazie alle segnalazioni ed alle telecamere risaliremo facilmente a chi lo ha investito ed è scappato. L’impatto e’ stato cosi importante da lasciare addirittura pezzi di auto in strada. Sono dispiaciuta e piuttosto demoralizzata. Non riporterà il cucciolo in vita, ma di certo applicare la legge farà un po di giustizia per tale menefreghismo e freddezza, portando forse l’automobilista ad agire diversamente in futuro».

