Canna fumaria in fiamme a Borgosesia, intervento dei vigili del fuoco. Emergenza in via Salvo d’Acquisto, non lontano dal Sesia.

Canna fumaria in fiamme a Borgosesia, intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi, martedì 17 marzo, a Borgosesia per un incendio che ha interessato il camino di un’abitazione.

L’allarme è scattato intorno alle 7.20 in via Salvo D’Acquisto, un tratto tra viale Rimembranze e il greto del fiume Sesia. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo con autopompe e autoscale, chiamata per domare le fiamme sviluppatesi all’interno della canna fumaria.

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Le operazioni di spegnimento

Una volta arrivati sul luogo dell’intervento, i pompieri hanno provveduto a spegnere l’incendio e a raffreddare il camino, operando in quota grazie all’utilizzo del cestello. Le operazioni si sono poi concluse con la messa in sicurezza dell’abitazione interessata.

Fortunatamente non si registrano persone ferite, né intossicate. Limitati anche i danni alle strutture, grazie all’intervento tempestivo degli operatori.

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