Carnevale di Borgosesia, carri e mascherate animano la piazza. VIDEO

Carnevale di Borgosesia, carri e mascherate animano la piazza. Prima sfilata, i rioni presentano i loro lavori: musica e divertimento per tutti.

Carnevale di Borgosesia, carri e mascherate animano la piazza

Il Carnevale di Borgosesia riempie la piazza con la prima sfilata di carri allegorici e mascherate a piedi, che nel pomeriggio di ieri, domenica 2 febbraio, ha richiamato in centro città tantissime persone. Grande la partecipazione di famiglie e bambini, protagonisti di un pomeriggio all’insegna della festa, dei colori e della creatività dei comitati rionali.

Ad aprire la giornata la cerimonia inaugurale con il suggestivo “Circobaleno”, spettacolo proposto dai bambini e ragazzi dell’Arcobaleno: acrobazie, musica e sorrisi hanno subito creato l’atmosfera giusta, accompagnando il pubblico verso il corso mascherato.

Il video della sfilata

Ecco un video esauriente della giornata di festa, realizzato da Fabio Pasquali e pubblicato sul canale YouTube PFVideo.

I rioni in gara per Palio e Minipalio

Sono nove i gruppi che hanno sfilato in piazza e che torneranno protagonisti anche nelle prossime due domeniche, in attesa della proclamazione dei vincitori del Palio e del Minipalio. Per i carri allegorici hanno partecipato Bettole con “Aldilà delle armi”, Cravo con “Un mare di paura”, Fornace con “Scusate se ci divertiamo”, Mola Mai con “Finché morte non ci separi”, Montrigone con “La paura è solo paglia” e Valbusaga con “Bufale Express”.

Le mascherate a piedi hanno visto invece in scena Agnona con “Il circo dei ruoli”, E.le.Menti dal Borg con “Altrove” e Tiratardi con “Shedeh”. A presentare carri e gruppi Andrea Petrarca e Marco Schena.

Quest’anno il Carnevale cittadino è caratterizzato dalla campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore”: durante la sfilata è stato possibile sostenere l’associazione Agape, impegnata nell’assistenza e tutela delle donne vittime di violenza, aderendo all’iniziativa “Un fiore contro la violenza” con l’acquisto di mimose.

I prossimi appuntamenti

Il programma prosegue giovedì 5 febbraio con la compagnia “Gli Strampalati”, che porterà in scena la commedia “Capanùn grana ’nfinìa”, spettacolo a scopo benefico a favore di Agape. Venerdì 6 febbraio sarà dedicato al confronto con gli studenti delle scuole superiori, grazie all’incontro con la giornalista Livia Zancaner sul ruolo dell’informazione e la costruzione di relazioni sane e rispettose.

Grande attesa per sabato 7 febbraio con l’iniziativa “Oggi mi vesto come mi pare”, che coinvolgerà commercianti, bar e ristoratori in un contest di maschere e vetrine a tema carnevalesco. In serata, dalle 22, il centro Pro Loco ospiterà il tradizionale Veglionissimo Mascherato, con lo spettacolo degli Explosion e il dj set di Bellafà.

Gli ultimi dieci giorni

Domenica 8 febbraio spazio al secondo corso mascherato, ancora dedicato a famiglie e bambini, mentre martedì 10 febbraio (alle 18.30 al centro Pro loco) si terrà una serata culturale sulla storia delle maschere rionali. Giovedì 12 febbraio, alle 16, sarà la volta del Gran Ballo dei Bambini, tra animazione, magia e divertimento.

Eleganza protagonista sabato 14 febbraio con il Gran Galà dal Saba Gras, veglionissimo in bianco e nero con musica dal vivo della Larry Band e dj set di Delpo Dj. Domenica 15 febbraio terzo corso mascherato e assegnazione del Palio dei rioni e del Minipalio, i tradizionali premi per il miglior carro allegorico e la migliore mascherata a piedi.

Il Carnevale di Borgosesia si concluderà mercoledì 18 febbraio con il Mercu Scurot, giunto alla 173ma edizione: cortei, pranzo ufficiale, fiaccolata, lettura del Testamento del Peru, rogo della maschera e spettacolo pirotecnico finale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook