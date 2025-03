Montrigone vince il Palio 2025 del carnevale di Borgosesia. Assegnati i premi al termine della terza sfilata: seconda posizione per Bettole. Minipalio agli E.le.Menti dal Borg.

Montrigone vince il Palio 2025 del carnevale di Borgosesia

Assegnato al carro “Boom! La guerra dei colori” il Palio 2025 del carnevale di Borgosesia. Il verdetto è arrivato nel pomeriggio di oggi, domenica 2 marzo, al termine della terza e ultima sfilata di questa edizione. Seconda posizione per il carro “Non ci resta più un cavolo” realizzato dal rione Bettole.

Terza posizione per il lavoro del rione Cravo, vincitore della scorsa edizione, “Re-involution. La natura si ribella”, quarto il rione Valbusaga con “Hostaria Ultima Cena”, quinti i Mola Mai con “Vola via”, sesto il rione Fornace con “Libertà”.

Il Minipalio e gli altri premi

Assegnato invece agli E.le.Menti dal Borg con “I’m migrazione” il Minipalio per le mascherate a piedi. In seconda posizione la mascherata di Agnona “Intelligenza artificiale e sapienza del cuore”, terza la mascherata dei Tiratardi “Lavoriamo per la tradizione”.

I Tiratardi si possono perlò consolare con l’assegnazione del Premio Baldi per le mascherate, mentre quello per i carri è andato a Bettole.

