Carnevale di Borgosesia, oggi il debutto di carri e mascherate

Domenica scorsa il ritrono del Peru e la busecca in piazza ha dato il via al Carnevale 2025 del Borgo. E oggi, domenica 16 febbraio, le opere dei comitati rionali usciranno da capannoni e laboratori per presentarsi al pubblico. E’ il giorno della prima grande sfilata, attesa da tantissimi bambini, famiglie e amici del carnevale.

L’evento sarà introdotto alle 14 dalla cerimonia di apertura con il “Gruppo storico sbandieratori e musici “Ducato di Parma – Fornovo Taro”. Poi spazio a carri (sei in gara per il Palio) e mascherate (tre che concorrono alla conquista del Minipalio). L’ingresso è libero, e sarà possibile acquistare i biglietti della lotteria per sostenere il carnevale.

I carri che sfileranno in piazza

Saranno in piazza a contendersi il Palio Bettole con “Non ci resta più un cavolo”, Cravo con “Re-involution. La natura si ribella”, Fornace con “Libertà”, Mola Mai con “Vola via”, Montrigone con “Boom! La guerra dei colori”, Valbusaga con “Hostaria Ultima Cena”.

Tra le mascherate a piedi sfileranno sul circuito cittadino Agnona con “Intelligenza artificiale e speranza del cuore”, E.le.menti dal Borg con “I’m migrazione”, Tiratardi con “Lavoriamo per la tradizione”.

A completare lo spettacolo, saranno bande musicali e gruppi ospiti. Presentano Andrea Petrarca e Mauro Cavinato con la partecipazione e la diretta di Radio Valsesia. Nella piazzetta di via Combattenti sarà a disposizione dei più piccoli “Il parco dei bambini” con animazioni e giostre.

Il sostegno alla Lega tumori

Durante le sfilate sarà ancora possibile sostenere l’associazione Lilt sia con l’iniziativa “Una mimosa per la prevenzione” acquistando il fiore, che con “Sventola la Bandiera, addobba ‘l Bôrg” comprando la riproduzione della storica bandiera del carnevale. Le successive sfilate saranno le domeniche 23 febbraio e 2 marzo (con la consegna del Palio).

