Busecca per seimila e chiavi al Peru: a Borgo è carnevale. VIDEO

Busecca per seimila e chiavi al Peru: a Borgo è carnevale. Iniziata una festa che proseguirà per quasi un mese tra allegria, tradizioni e solidarietà.

I fuochi accesi alle 6 del mattino, e dopo le 11 la busecca era pronta. Seimila razioni circa che sono state distribuite tra la popolazione dopo il tradizionale assaggio di Peru e Gin, appena arrivati in piazza Mazzini. E’ iniziato così, nel rispetto della trazione, il carnevale di Borgosesia edizione 2025.

Come annunciato, il Peru è arrivato su una sorta di barca da Agnona, dove si festeggiano i 50 anni di partecipazione del rione al carnevale cittadino. E’ seguite la cerimonia di consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Fabrizio Bonaccio: poi è iniziata la distribuzione della busecca, seguita dal pranzo in Pro loco.

Domenica prima sfilata dei carri

Sono tre i corsi mascherati che saranno proposti in occasione del Carnevale di Borgosesia. Primo evento domenica 16 febbraio con ritrovo in piazza Mazzini alle 14 e cerimonia di apertura con il “Gruppo storico sbandieratori e musici “Ducato di Parma” – Fornovo Taro”. Sempre in piazza Mazzini alle 14.30 ci sarà il primo corso mascherato con la partecipazione di carri allegorici, mascherate a piedi, bande musicali, attrazioni. In piazza via Combattenti (ex mercato coperto) alle 14.30 invece ci sarà “Il Parco dei bambini”, animazioni e giostre per i più piccoli. Previsto l’ingresso gratuito. Presentano Andrea Petrarca e Mauro Cavinato con la partecipazione e la diretta di Radio Valsesia. Durante le sfilate sarà possibile sostenere l’associazione Lilt con l’iniziativa “Una mimosa per la prevenzione”.

Con l’iniziativa “Sventola la bandiera, addobba ‘l Bôrg” sarà possibile acquistare durante le sfilate, presso lo stand informativo Lilt, una riproduzione della storica bandiera del Carnevale di Borgosesia, da esporre sui balconi e finestre per addobbare la città. Il costo di ogni singola bandiera sarà di 5 euro e l’incasso sarà totalmente devoluto all’associazione Lilt. Le bandiere saranno inoltre disponibili per l’acquisto nei bar affiliati al progetto nelle settimane prima dell’inizio della manifestazione.

Le altre sfilate

Il carnevale di Borgosesia prosegue domenica 23 febbraio con il secondo corso mascherato. In piazza Mazzini alle 14.30 al via il secondo corso mascherato con la partecipazione di carri allegorici, mascherate a piedi, gruppi folcloristici e la “Marciapè Street Band”. In via Combattenti (ex mercato coperto) alle 14.30: “Il parco dei bambini”.

Domenica 2 marzo in programma il terzo corso mascherato con assegnazione del Palio dei rioni e del minipalio delle mascherate a piedi. Ritrovo alle 14.30 in piazza Mazzini con la partecipazione di carri allegorici, mascherate a piedi, bande musicali e attrazioni. Assegnazione del Palio dei Rioni al carro allegorico ritenuto migliore da un’apposita giuria. Sono in gara: Rione Cravo, Rione Fornace, Rione Montrigone, Rione Valbusaga, Comitato Carnevale I Mola Mai, Rione Bettole. Assegnazione del “Minipalio delle Mascherate” tra: Rione Agnona, E-Le-Menti dal Bôrg, I Tiratardi.

