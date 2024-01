Carnevale di Borgosesia, quest’anno la busecca celebra il mezzo secolo. Le sfilate porteranno in piazza sei carri allegorici e tre mascherate. Il Peru arriva il 21 gennaio.

Carnevale di Borgosesia, quest’anno la busecca celebra il mezzo secolo

Al lavoro da mesi, i rioni stanno completando le loro opere: il tempo stringe e tra dieci giorni dovranno essere pronti per scendere in piazza per la prima sfilata di carnevale con i grandi carri (quest’anno saranno sei) e mascherate.

Il conto alla rovescia è partito, la festa si aprirà domenica 21 con l’arrivo del Peru Magunella per ricevere le chiavi della città e con la distribuzione della “busecca”, appuntamento che quest’anno taglierà il traguardo della cinquantesima edizione, con la preparazione in piazza in venti pentoloni di seimila razioni del piatto a base di trippa. Confermate le maschere principali con Carlo Minoli al settimo anno da Peru che avrà al fianco Virginia Trivelli già Gin nelle ultime due edizioni.

Carri e mascherate

La domenica dopo, come le due successive, l’attenzione sarà tutta rivolta alle opere dei costruttori. Rispetto al recente passato scenderà sul circuito cittadino un carro in più (con il ritorno del rione Bettole nella categoria maggiore dopo diversi anni di mascherate a piedi) e il cast sarà completo anche con Montrigone, Fornace e Mola Mai che erano assenti all’ultima edizione.

I comitati hanno avuto la possibilità di presentare i loro bozzetti durante la presentazione del carnevale di inizio dicembre. Tra i carri allegorici, a contendersi il Palio dei rioni, Cravo celebra i quarant’anni di partecipazione con “La nostra storia fantastica”, Montrigone si dedica al cambiamento climatico con “Tomorrow-Land. La terra del domani”, Fornace presenta “Mi piacciono le storie, raccontamente altre”, Bettole porta una riflessione su social e influencer con “La cultura fa paura”, Valbusaga testimonia “La legge del menga”, i Mola Mai cercano la soluzione con “Rimaniamo a galla”.

Nella lista delle mascherate in gara per il minipalio, Agnona si trasferisce nell’estremo oriente con “2024 l’anno del drago. I batari alla ricerca dell’ultimo drago”, gli E.le.menti dal Borg affrontano la violenza sulle donne con “Guardami negli occhi”, i Tiratardi guardano al mare con “Sea Carnival”.

Il programma degli eventi

Le date del carnevale 2024, programmate dal Comitato organizzatore, saranno domenica 21 gennaio arrivo del Peru e distribuzione della busecca seguita dal pranzo in Pro loco. Dal 26 al 28, Magunella Bierfest tra cene e musica, domenica 28 sfilata inaugurale, mercoledì 31 serata teatrale con gli Strampalati. Il mese di febbraio porterà sabato 3 la consolidata giornata di “Oggi mi vesto come mi pare” conclusa con il veglione in maschera.

Domenica 4 seconda sfilata, giovedì 8 il ballo dedicato ai bambini, sabato 10 e domenica 11 “Dark on the road – il sapore del buio” in piazza Mazzini con un bar al buio che diventa opportunità per conoscere la disabilità visiva con i suoi limiti e le sue risorse. Sabato 10 ci sarà anche il veglione del Saba Gras, e domenica 11 terza sfilata con proclamazione dei vincitori. Chiusura ovviamente con il Mercu Scurot, la cui 151° edizione sarà mercoledì 14, conclusa da testamento e rogo del Peru e spettacolo pirotecnico.