Cellio saluta Marcello Bricarello, ex vice sindaco e colonna delle associazioni. Dai marmi alla musica, dal Comune alle associazioni: oggi lo ricordano in tanti con affetto e gratitudine.

Cellio saluta Marcello Bricarello, ex vice sindaco e colonna delle associazioni

Ha dedicato la vita alla famiglia e al suo paese: Cellio piange Marcello Bricarello, morto sabato scorso a 97 anni. E’ stato un punto fermo della comunità celliese: ha fatto parte di molte associazioni del paese e dell’amministrazione comunale ricoprendo l’incarico di vice sindaco.

E’ stata una persona molto conosciuta anche per la sua attività professionale, titolare di una ditta di marmi. Dal matrimonio con Adriana Velatta, scomparsa qualche anno fa, sono nati i figli Oliviero e Leonardo.

LEGGI ANCHE: Il Grim di Varallo ricorda lo storico accompagnatore Franco Salamone

L’impegno con le associazioni

Bricarello ha dedicato molto del proprio tempo alle associazioni del paese: era stato vice presidente del Gruppo sportivo Valle Cellio, componente della Società operaia mutuo soccorso, socio della Pro loco Valle Cellio e del gruppo dei vecchi mestieri. Si era impegnato anche nella vita amministrativa del paese: era stato vicesindaco dal 1975 al 1980 durante il mandato di Giuseppe Penotti; nella legislatura successiva venne eletto nuovamente consigliere, e cinque anni dopo era tornato in giunta con l’incarico di assessore ai lavori pubblici.

La passione per la musica

Nonostante gli impegni lavorativi e quelli dedicati alle associazioni, Bricarello trovava anche il tempo per coltivare una grande passione: suonare la tromba; e per parecchi anni è stato membro della banda musicale Santa Cecilia di Plello.

Seppur da qualche anno si fosse trasferito a Borgosesia, Bricarello non perdeva occasione per tornare a Cellio e ritrovare qualche amico, o anche solo per bere un caffè. Il funerale è stato celebrato martedì pomeriggio a Cellio con Breia nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Marcello Bricarello ha lasciato i figli Oliviero e Leonardo, le sorelle Maria e Rosina e il fratello Serafino.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook