Il Grim di Varallo ricorda lo storico accompagnatore Franco Salamone. Affiancò inizialmente il fondatore del gruppo, padre Giovanni Gallino.

Il Grim di Varallo ricorda lo storico accompagnatore Franco Salamone

Grande appassionato di montagna, era stato uno degli storici accompagnatori del Grim, il Gruppo fondato da padre Giovanni Gallino in seno al Cai Varallo per avvicinare i giovani alla natura e al territorio valsesiano. Franco Salamone, varallese, prima della pensione aveva lavorato alle Officine di lavorazioni metalliche Arfino, si è spento a 74 anni per una malattia improvvisa che non gli ha lasciato scampo.

A un mese circa dalla scomparsa, il Grim lo ricorda con profondo affetto: «Franco – scrive in una nota Ferruccio Baravelli a nome del Grim -, ha affiancato inizialmente il sacerdote fondatore del Gruppo ragazzi in montagna, padre Giovanni Gallino, e ha continuato la sua attività proseguendone l’opera dopo la morte».

LEGGI ANCHE: Grim Varallo ricorda Sergio Dalberto, morto a soli 58 anni

Era diventato accompagnatore nazionale

Salamone era arrivato a conseguire il titolo di Accompagnatore nazionale, «insieme a pochi altri accompagnatori del Grim – ricorda ancora Baravelli -, facendo attività di accompagnamento sino al 1986-87».

Nelle foto storiche del Gruppo ragazzi in montagna è spesso al fianco di padre Gallino con tanti altri accompagnatori che ora, come lui, “sono andati avanti”. «In realtà quando il Grim venne rilanciato nell’anno 2000 – aggiunge Baravelli -, partecipò ancora almeno a una uscita, come si evince dalla foto di gruppo sulla Massa del Turlo, scattata nel 2001 in una delle prime escursioni del “nuovo Grim” del 2000».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook