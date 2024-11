Chiude il circolo a Valduggia, è scontro in consiglio comunale. Lo Csen ha chiesto la risoluzione del contratto. «Così non si aiutano le attività commerciali del paese».

Chiude il circolo a Valduggia, è scontro in consiglio comunale

A Valduggia il gruppo di minoranza “Valduggia Viva” chiede conto all’amministrazione comunale sul problema del circolo Csen che ha chiuso i battenti. «Abbiamo raccolto le lamentele di molti cittadini sulla chiusura dei locali comunali di via Roma in uso allo Csen, conseguenza di un difficile rapporto con l’amministrazione, da tempo ormai caratterizzato da litigi e vertenze» introducono Pier Luigi Prino, Davide Guida e Fabrizio Lauti.

L’episodio più recente sarebbe legato alla gestione di una richiesta di installazione di slot machine da parte di Csen, gestione che il gruppo di minoranza definisce insensata: «A seguito di tale richiesta, il sindaco ha inizialmente emesso il nullaosta, salvo poi revocarlo e contestare al locale una sanzione amministrativa, per arrivare infine ad annullare la multa dopo l’intervento dell’avvocato incaricato da Csen».

“Atteggiamento incauto dell’amministrazione”

I consiglieri di Valduggia Viva rilevano che «la vicenda non costituisce episodio isolato dell’atteggiamento incauto tenuto dall’amministrazione, tanto che già in passato sono state sottoscritte molteplici scritture transattive per evitare contenziosi giudiziari per risarcimenti danni».

Ora Csen decide per la risoluzione unilaterale del contratto: «Una scelta che priva il paese di uno dei pochi luoghi di ritrovo e socializzazione ancora attivi – rimarcano Prino, Guida e Lauti -. Auspichiamo per il bene di Valduggia che si trovi una soluzione per la pronta riapertura dell’attività. Preservare le poche attività commerciali del paese dovrebbe essere una priorità di questa amministrazione, tuttavia quanto occorso con il circolo pare testimoniare, probabilmente per mancanza di esperienza o competenza in materia amministrativa, una tendenza contraria e che si ripercuote negativamente sugli esercizi valduggesi».

