Nonna Iolanda festeggia i 100 anni nella casa di riposo di Valduggia. La donna ha abitato a lungo a Grignasco. «Il segreto? Restare allegri e in compagnia».

Festa di compleanno centenaria in casa di riposo a Valduggia per Iolanda Cappelli. La donna, ospite da due anni della “Santi Filippo e Giorgio”, è stata festeggiata l’altra domenica da familiari e personale della struttura.

Nata il 4 novembre 1924 a Bosco Mesola, in provincia di Ferrara, nonna Iolanda ha raggiunto la Valsesia nel 1952 per ragioni di lavoro, stabilendosi a Grignasco. Sposata con Roberto Ragazzi (è rimasta vedova nel 1995), dal matrimonio è nato il figlio Giuliano.

Iolanda è nonna di Serena e Barbara e bisnonna. La donna ha sempre vissuto a Grignasco e solo un paio di anni fa, per motivi di sicurezza e comodità, ha deciso di trasferirsi in casa di riposo.

Appassionata giocatrice di bocce e burraco

Oltre agli impegni famigliari e lavorativi (è stata per numerosi anni occupata al maglificio Mosca di Grignasco), la centenaria è riuscita a ritagliarsi molti hobby: «Fino a pochi anni fa giocavo ancora a bocce – racconta -, e ho sempre partecipato alle attività del Centro incontro anziani: mi è sempre piaciuto giocare alla tombola e a burraco. E finchè ci sono state le occasioni, ho ballato: ricordo quando andavo nelle sale da ballo e alle feste per danzare soprattutto il valzer».

Sul segreto per arrivare in salute a cento anni, Iolanda non ha dubbi: «Bisogna restare allegri, sereni – sostiene -, stare in compagnia. E magari bere un mezzo bicchiere di vino al giorno e non rinunciare al buon cibo».

Festa nell’istituto

Per l’evento, in casa di riposo è stata organizzata una festa: «Iolanda è una vera forza – dice Mounia Ezzaouia, coordinatrice infermieristica della casa di riposo -: è lucida, allegra, di compagnia, sempre sorridente e attenta. Nonostante qualche problema all’udito, sta molto bene e legge senza occhiali. Alla festa non ha rinunciato a mangiare una fetta della torta di compleanno».

Con il figlio Giuliano e la moglie Elda Vergerio, hanno portato gli auguri alla decana la direttrice della casa di riposo Valeria Carbone e il sindaco Luca Chiara.

