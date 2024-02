Chiude per due mesi il salone Sterna a Quarona: stop a feste ed eventi. Partono i lavori di riqualificazione del centro polivalente.

E’ chiuso da questa settimana salone Sterna. Inizieranno a breve lavori di riqualificazione, e per due mesi almeno non sarà possibile utilizzare il centro polivalente per eventi e manifestazioni.

Con gli ultimi appuntamenti di carnevale (sabato scorso il ballo dei bambini e il commiato del Runfatta con la lettura del testamento) si è dunque fermato il servizio offerto dal salone di via Lanzio. «Erano in programma alcuni interventi legati alle normative antincendio, abbiamo atteso la conclusione delle manifestazioni del carnevale per poterli avviare – spiega il sindaco Francesco Pietrasanta -. Nei lavori è compresa la sistemazione della caldaia. Il salone non sarà agibile per diverse settimane, secondo i tempi prospettati dall’impresa incaricata, si dovrebbe concludere entro aprile. In questo periodo sarà chiuso anche il locale al piano superiore, essendo l’intero edificio considerato area di cantiere».

Il progetto più importante

Da ricordare però che sul salone Sterna c’è un progetto più ampio di ristrutturazione e ammodernamento, per il quale Quarona ha presentato richiesta di finanziamento tramite un bando ministeriale rivolto ai piccoli Comuni.

«Il rinnovo di salone Sterna resta una delle priorità – dice il primo cittadino -. Stiamo attendendo la risposta, e in caso positivo si potrà avviare un consistente miglioramento energetico e la riorganizzazione degli spazi interni. E’ un’opera da 700mila euro che servirà a rendere il salone sempre più funzionale alle esigenze di quanti lo utilizzano».