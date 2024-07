Chiuso il ponte di Agnona, sono partiti i lavori di restauro. Previsti due mesi di stop, poi subito una nuova chiusura per l’intervento sulle parti esterne.

E’ chiuso dal 1° luglio il ponte di Agnona. Possono così iniziare i lavori di restauro dell’antico passaggio sul fiume Sesia. La prima fase dell’intervento è legata al ripristino della pavimentazione: sarà rimosso l’attuale fondo della carreggiata centrale e dei balconcini laterali e, dopo un’operazione di pulizia e di eliminazione dei residui di asfalto, le pietre verranno riposizionate in modo da ricomporre l’aspetto originale.

In un secondo tempo si interverrà per la pulizia delle pareti esterne (verranno liberate dagli infestanti, e smacchiate le pietre annerite dall’inquinamento), e per il rinnovo dell’illuminazione. Questi specifici lavori saranno particolarmente spettacolari in quanto verranno effettuati da una ditta di edilizia acrobatica.

Chiusura della circolazione per due mesi

La durata dei lavori per il rinnovo della pavimentazione, e quindi la chiusura alla circolazione, è inizialmente prevista per due mesi. Con ogni probabilità anche la seconda fase richiederà però il blocco del transito. Le attrezzature usate dai tecnici per calarsi dovranno essere posizionate sul ponte stesso. In questo periodo, chi normalmente utilizza il passaggio per uscire o recarsi ad Agnona dovrà allungare il percorso passando da Cascina Agnona dalla strada per l’ospedale e l’istituto tecnico.

