Partono i lavori al ponte di Agnona: traffico bloccato con il cantiere

La data è lunedì 1 luglio: questo il giorno di apertura del cantiere per il primo lotto della ristrutturazione del ponte di Agnona. «Il primo luglio – commenta con soddisfazione il sindaco Fabrizio Bonaccio – è una data che dovremo ricordare, perché segna il primo passo verso la rinascita di questo magnifico ponte, che finalmente verrà valorizzato come merita».

Si parte dalla carreggiata

Il primo lotto di lavori riguarderà la carreggiata: «Iniziamo dalla parte più compromessa – aggiunge Bonaccio – intervenendo per porre rimedio ad interventi fatti nel passato, irriguardosi sia dal punto di vista estetico che storico. Si toglieranno i residui di asfalto e sarà ripristinato l’originale aspetto del passaggio, nel pieno rispetto della storicità del nostro splendido ponte».

Sarà la ditta Gugliotta di Vigliano Biellese ad effettuare i lavori, secondo il progetto approvato dalla Soprintendenza: «Prima di tutto verrà rimossa l’attuale pavimentazione della carreggiata, che si compone di pietre miste a residui di asfalto, poi le pietre rimaste verranno riposizionate, dopo essere state trattate per ripulirle e riportarle all’aspetto originale».

Passaggio bloccato

«Ovviamente – aggiunge il primo cittadino – per realizzare i lavori dovremo chiudere il ponte: non sarà percorribile né dalle auto né dai pedoni, per tutta la durata dell’intervento. Un piccolo sacrificio per chi è abituato a percorrerlo, a fronte del grande beneficio che tutta la città trarrà dal recuperato splendore di quest’opera magnifica, porta della Valsesia e vanto di Borgosesia».

L’importo lavori sarà di 158mila euro per la carreggiata, a cui si aggiungono i 165mila euro per la parte esterna. La durata di questo primo lotto sarà di circa due mesi.

