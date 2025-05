Cinque generazioni insieme: a Cellio l’ultima arrivata è la piccola Amalia. Discendenza tutta al femminile per Maria Antonini che a novembre festeggerà il secolo di vita.

Cinque generazioni insieme: a Cellio l’ultima arrivata è la piccola Amalia

Dalla trisnonna alla nipotina appena nata. A Cellio con Breia una storia che attraversa cinque generazioni tutte al femminile. Una famiglia quasi da record che ha deciso di non abbandonare il paese d’origine.

Una storia aperta da Maria Antonini, che a novembre festeggerà il secolo di vita, e che prosegue con la recente nascita (il fiocco rosa è del 26 aprile) di Amalia. Un quadretto familiare completato da Milena Giroldi, moglie del farmacista Martino Valmacco, da sua figlia Valeria e dalla nipote Erica, mamma della piccola Amalia.

LEGGI ANCHE: Riunione di famiglia: quattro generazione di Dorelli si ritrovano a Gattinara

Il legame con il territorio

Tanto è forte il legame con la famiglia che tutte e cinque hanno deciso di restare a vivere a Cellio con Breia, nel capoluogo e nella frazione Sella. Nonostante anche nel paese, come in molti altri della zona, stiano scomparendo attività commerciali e alcuni servizi, Maria Antonini e le sue discendenti non hanno mai pensato di trasferirsi.«A Cellio troviamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno – dicono -. Ma soprattutto la tranquillità, il contatto con la natura e i nostri forti e indissolubili legami familiari».

Per la nascita della piccola Amalia, tutte loro, con i compagni e gli altri figli, si sono ritrovate per una giornata di festa e una fotografia che immortala le cinque generazioni.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook