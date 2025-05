Con tre agenti “a scavalco” Borgosesia ricostruisce la polizia locale. Provenienti dai comandi di Novara, Borgomanero e Serravalle, gli operatori affiancheranno i cinque effettivi per tutto il 2025.

Tre agenti per rafforzare l’organico della polizia municipale di Borgosesia. Sono arrivati con la formula “a scavalco” da altri comandi della zona, ad affiancare i cinque agenti attualmente in servizio in città. Si va così a riequilibrare nei numeri un reparto che nei mesi scorsi, tra dimissioni e trasferimenti, era sceso a minimi storici. Da poco più di due mesi la polizia locale di Borgosesia ha nuovamente un comandante, Paolo Marini, entrato in servizio a metà febbraio.

I tre agenti operativi sul territorio comunale sono in organico nei comandi di Novara, Borgomanero e Serravalle. Saranno in servizio sicuramente sino a fine anno.

La squadra operativa

«Abbiamo utilizzato la formula del servizio a scavalco per poter contare su agenti già formati che non hanno necessità di dover accedere a corsi di preparazione – spiega il sindaco Fabrizio Bonaccio -. Fanno turni per il controllo del traffico, appoggiando i nostri agenti nel servizio esterno. Per tutto il 2025 saremo coperti».

L’organico della polizia municipale può dunque contare su cinque unità più tre esterni. «Già l’individuazione a inizio anno del comandante e di un altro agente effettivo attraverso due bandi aveva dato un po’ di respiro a un organico in sofferenza nei numeri – evidenzia il primo cittadino -. Con l’arrivo del comandante Marini abbiamo risolto una grossa lacuna, e con l’agente Alex Franciosa abbiamo trovato rapidamente il sostituto all’agente che aveva chiesto il trasferimento alla fine dello scorso anno.

L’inchiesta choc di novembre

I problemi per l’inquadramento della polizia municipale cittadina erano scoppiati a novembre, quando un’inchiesta per peculato aveva messo sotto indagine tre agenti per il noto caso legato alla sparizione di una somma di denaro, poco più di ventimila euro, che era contenuta in una borsa ritrovata da un cittadino al parco Magni. Due degli agenti hanno rassegnato le dimissioni, il terzo è trasferito ad altro incarico. Una situazione che aveva creato un evidente vuoto nell’organico, e che una tessera per volta è andato a ricomporsi.

