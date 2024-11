Un borsa piena di soldi mette nei guai tre vigili di Borgosesia: aperta indagine per peculato. Gli agenti volevano tenersi migliaia di euro? Il caso è in mano alla procura di Vercelli.

Un borsa piena di soldi mette nei guai tre vigili di Borgosesia: aperta indagine per peculato

L’indagine è ancora avvolta nel totale riserbo, ma sta facendo molto parlare negli uffici del municipio di Borgosesia e tra gli amministratori. E alla fine in tutta la città. Si tratta di un’inchiesta che riguarda tre agenti della polizia locale di Borgosesia: un’inchiesta che ruota intorno all’ipotesi di reato di peculato, in pratica l’indebita appropriazione di un bene sfruttando la propria posizione.

Uno dei pochi fatti certi è che nei giorni scorsi al comando dei vigili urbano si sono presentati i carabinieri, e avrebbero sequestrato documenti e materiale. Dopo di che, per tre dipendenti della polizia locale si è aperta un’indagine di peculato, circostanza confermata anche dal sindaco Fabrizio Bonaccio su SniperWepTv, che non aggiunge altro se non che «verranno adottate le necessarie misure» in base a quelli che saranno i risultati dell’indagine medesima ed, eventualmente, del procedimento giudiziario.

Migliaia di euro avvolti nel mistero

Ma qual’è il bene di cui i tre agenti avrebbero tentato di appropriarsi? A quanto pare, un bel gruzzolo, ammontante a decine di migliaia di euro. Chi dice 20mila, chi rilancia a 30mila. Arrivati da dove? Forse portati da un cittadino che aveva trovato un borsone nel parco Magni. Forse i risparmi di una badante recapitati al comando. Forse un’altra storia ancora.

Il problema, secondo i rumors, è che questo denaro sarebbe rimasto dai vigili. Più precisamente, dai tre vigili ora indagati. Una storia che però sarebbe arrivata alla caserma dei carabinieri grazie a una soffiata arrivata dall’interno del medesimo municipio. Possibile che qualcuno abbia voluto confidarsi.

Adesso i tre agenti sono stati disarmati e messi provvisoriamente fuori servizio. Si vadrà che piega prenderà l’indagine, se si arriverà a formalizzare una denuncia o se invece si tratta di un equivoco che può essere chiarito.

