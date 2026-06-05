Dieci anni fa la tragedia di Buonanno: il ricordo è ancora vivo

Inutile negarlo: per la Valsesia c’è stato un prima e un dopo. E la linea di demarcazione è stata tracciata nel pomeriggio di domenica 5 giugno 2016, verso le 17, quando la Volkswagen New Beetle di Gianluca Buonanno uscì di strada lungo l’autostrada A36, all’altezza di Gorla Maggiore. E tamponò violentemente una Mercedes ferma per una foratura, uccidendo sul colpo l’uomo politico che da almeno vent’anni era il punto di riferimento della zona. E non solo.

Il sogno della “grande Valsesia”

Oggi, 5 giugno 2026, quindi dieci anni giusti da quella domenica di lutto. Dieci anni dalla fine del sogno che Buonanno portava avanti: quello di una Valsesia che fosse eccellenza di livello nazionale, una piccola perla tra le montagne. Non che lui fosse l’unico ad avere queste aspirazioni: ma finora nessuno le ha più interpretate con la stessa forza, convinzione, concretezza, sfrontatezza.

Era un personaggio che si poteva ammirare con tutto il cuore, ma anche detestare profondamente: ma è indubbio che nel periodo 1996-2016 tutto ciò che di importante ruotava intorno alla Valsesia, con Buonanno finiva prima o poi per doversi confrontare. Quando è morto aveva 50 anni ed era sindaco di Borgosesia, oltre che europarlamentare. Ma era stato anche sindaco di Serravalle e di Varallo, consigliere provinciale, consigliere regionale, segretario della Lega, deputato, pro sindaco e altro ancora.

Le “performance” che lo hanno fatto conoscere in tutta Italia

Un elenco di cariche certamente lungo. Ma ben più lungo è l’elenco degli episodi che hanno creato il personaggio Buonanno, e che hanno spesso trovato eco anche sulle cronache nazionali. Come quella volta che andò a crocifiggersi davanti al palazzo della Regione Piemonte a Torino per protestare contro i tagli sulla sanità.

O quando in Parlamento tirò fuori una spigola e disse che i pensionati non se la possono permettere al contrario degli immigrati. O quando si armò di megafono e andò sotto la casa del parroco di Borgosesia chiedendogli provocatoriamente di farsi carico dell’ospitalità di alcuni cittadini in difficoltà economica.

Un europarlamentare controcorrente

Fece arrivane in Valsesia personaggi di calibro nazionale e internazionale. Inventò il parco con piscina in piazza Mazzini (l’Oasi del popolo) per tenere al fresco Borgosesia in estate. Impiegò una squadra di capre per dare una mano ai cantonieri di Varallo nel taglio dell’erba. E contro la crisi economica, regalò galline ovaiole ai residenti che possedevano uno spazio verde per allevarle, aggiungendo in seguito anche distribuzioni di buoni benzina e buoni pizza.

Si presentò al Parlamento europeo con una t-shirt in cui chiedeva il ritiro delle sanzioni alla Russia spiegando che «io non sto con gli europirla». Tirò fuori una pistola in diretta tivù per sostenere il diritto all’autodifesa. Vietò il burqa a Varallo, e per dimostrare che non permetteva di riconoscere chi c’è sotto, andò personalmente in giro indossandolo. Solo per citare qualcuna delle sue tante uscite più o meno clamorose.

L’addio della gente a Bornate

Al suo funerale, celebrato il 14 giugno, intervenne tutto lo stato maggiore della Lega. Ma soprattutto parteciparono migliaia di cittadini che avevano visto in lui qualcuno che poteva davvero dare speranza in una politica diversa. Alcuni esposero saluti alle finestre, e all’ingresso in chiesa un gruppo di persone mostrò uno striscione con la scritta “Siamo tutti Gianluca Buonanno”. E poi un lungo applauso all’uscita, dopo la funzione. Il momento in cui calava il sipario.

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