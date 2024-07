«Disagi per il ponte di Agnona chiuso: serve una navetta per i residenti». La proposta dell’opposizione di Borgosesia sulla gestione dei lavori.

«Perché non pensare a un servizio navetta per agevolare gli spostamenti dei residenti di Agnona durante la chiusura del ponte»? A chiederlo al sindaco Bonaccio sono i consiglieri del gruppo Insieme per Borgosesia.

I lavori avviati recentemente per il restauro del ponte di Agnona sono al centro di una interrogazione presentata da Giovanni Donati e Marco Antoniotti.

L’attacco dell’opposizione

Sull’opera, i due esponenti di minoranza rimarcano: «Non discutiamo sull’opportunità dell’intervento, potremmo farlo sull’entità dei costi, a nostro avviso elevati. Ma ogni amministrazione decide come spendere i fondi a disposizione, spesso con interventi di impatto, trascurando magari le priorità, per il solo motivo di rispettare il programma elettorale e fingersi efficiente agli occhi del cittadino».

Donati e Antoniotti si soffermano sull’organizzazione dell’intervento: «Soprattutto sui disagi che per l’intero periodo dei lavori dovranno sopportare i residenti delle frazioni di Agnona e Calco. Il ruolo del bravo amministratore è quello di limitare gli inevitabili disagi che comportano interventi pubblici».

La proposta della navetta

«In questo caso, Agnona e Calco, sperando nel rispetto dei tempi previsti, saranno per mesi isolate al traffico pedonale con l’accesso più comodo a Borgosesia, per raggiungere i servizi del centro cittadino i pedoni dovranno allungare di molto il proprio percorso, soprattutto in condizioni di poca sicurezza» continuano poi.

«Nel pubblicizzare il rispetto del proprio programma elettorale, l’amministrazione comunale si è dimenticata di loro, non ha pensato di integrare il servizio navetta con alcuni passaggi giornalieri nelle frazioni interessate, permettendo ai pedoni, giovani e anziani, di raggiungere il centro in sicurezza ed evitando percorsi più lunghi e poco sicuri».

Con l’interrogazione presentata, Insieme per Borgosesia segnala la situazione: «Ci auguriamo che venga presa in considerazione ed a breve venga almeno in parte posto rimedio al disagio».

