Distretti del commercio, finanziati Borgosesia e Quarona. Quasi 600mila euro di contributi a fondo perduto per i negozi e le aziende della somministrazione.

Ci sono anche i progetti i due Distretti del commercio valsesiani tra gli assegnatari di finanziamenti regionali sul periodo triennale. E’ stata riconosciuta la somma di 290.300 euro sia al Distretto di Borgosesia che al Distretto diffuso della Valsesia, cui Quarona è Comune capofila. Si parla quindi di quasi 600mila euro.

A darne comunicazione è Ascom Confcommercio Vercelli che ha un ruolo di partner stabile. I Distretti del commercio sono organizzazioni centrali per le piccole imprese del territorio, in particolare per via dei contributi a fondo perduto che consentono di erogare alle aziende del commercio e della somministrazione.

Che cosa viene finanziato

Le attività finanziate vanno infatti da risorse per contributi a fondo perduto per le imprese, ad attività di comunicazione, di formazione, di affiancamento tecnico, di animazione territoriale (come ad esempio concorsi a premio), di monitoraggio dei flussi.

Soddisfazione è espressa da Ascom provinciale, anche a fronte del riconoscimento di finanziamento a cinque progetti a livello territoriale (oltre a Borgosesia e Quarona, 290mila euro assegnati ai Distretti di Vercelli e Trino, e 230mila a Santhià).ù

«Il lavoro congiunto e costruttivo con i Comuni del territorio ha portato ad un’altissima percentuale di successo dei nostri progetti, collocando Vercelli tra le province più finanziate insieme a Torino – è il pensiero del presidente Angelo Santarella -. I nostri uffici sono già al lavoro per supportare i Comuni nel tradurre queste risorse in favore delle aziende vercellesi».

