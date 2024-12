Dopo vent’anni chiude “Per un pugno di euro” a Borgosesia. Arrivato al capolinea il negozio di via Vittorio Veneto dove si trova tutto per casa e persona.

Dopo vent’anni chiude “Per un pugno di euro” a Borgosesia

Entro fine anno chiude a Borgosesia “Per un pugno di euro”, attività commerciale dove per una ventina di anni è stato possibile trovare praticamente qualsiasi prodotto per la casa e la persona, dal rossetto al detersivo, dall’addobbo natalizio al profumo, dalle candele ai giochi. Nel negozio di via Vittorio Veneto sono state migliaia le persone entrate per gli acquisti o anche solo per fare due parole perché «entrare in questo negozio è rilassante».

Fondato nel 2005 da Giuliano Miscia come “Euroshop”, tre anni dopo l’attività è stata acquisita da Paola Barbaglia.

Paola da commessia a titolare

«Vi avevo lavorato quasi due anni come commessa e quando il titolare ha deciso di cederlo mi ha proposto di subentrare – racconta -. Anche se non avevo esperienza, ho deciso di accettare perché volevo mettermi alla prova. Era il gennaio del 2008, quando ho rilevato il negozio era ancora “Euroshop”, poi è diventato “Eurocity”. Ho poi deciso di staccarmi dai gruppi franchising perché dovevo rispettare troppe decisioni che non mi rappresentano, e di far nascere un negozio tutto mio. Ed è così che è nato il nome “Per un pugno di euro”».

In quasi vent’anni, Paola ha vissuto molti cambiamenti: «Sicuramente l’avvento delle pratiche online, la diffusione dei pos, spid e corsi obbligatori da seguire, mi hanno spronato a cessare l’attività – prosegue Barbaglia -. Una decisione che mi addolora perchè il negozio era diventato una seconda casa».

Sono stati tantissimi i clienti che sono passati al “Per un pugno di euro”: «Spesso ci sono state donne che entravano in negozio anche se non avevano nulla da acquistare – dice Barbaglia -, ma faceva loro piacere poter scambiare due parole, magari uno scambio di commenti su un programma televisivo, un film, o per un gossip».

