A Gattinara chiude l’Ottica Alberta dopo 34 anni di lavoro. «La concorrenza online è pesantissima, e i costi sono sempre più alti».

A Gattinara chiude l’Ottica Alberta dopo 34 anni di lavoro

Chiude a fine anno l’Ottica Alberta di Gattinara. Dopo 34 anni di attività, Marzia Alberta ha deciso di abbassare le saracinesche: e così la città perde un altro negozio storico.

Dopo l’annuncio della chiusura dell’Arrotino Coltellerie Gattinara, un altro esercizio storico della città del vino, il 31 dicembre si concluderà il capitolo anche dell’esercizio commerciale situato in via 4 Novembre.

«La concorrenza online è pazzesca e incide molto sul nostro operato – spiega la negoziante – afferma la titolare -. Nel corso degli anni sono cambiati tanti aspetti, sia nella vita cittadina che negli interessi della gente e purtroppo ultimamente tanti sono coloro che si affidano all’e-commerce rispetto al negozio sotto casa».

In città dal 1990

Marzia Alberta ha una lunga esperienza alle spalle. «Ho ho iniziato come commerciante nel 1986 a Biella dove i miei genitori avevano un bel negozio, poi mi sono spostata a Gattinara. Era il 1990, e da quel momento ho proseguito questa avventura commerciale in città – racconta -. Nel corso del tempo ci sono stati tanti cambiamenti, nel modo di vivere e nel rapportarsi con gli acquisti da parte degli utenti. Purtroppo oltre a questo, soprattutto le spese sono sempre più consistenti e quindi non è semplice riuscire a far quadrare tutto…»

Tanti ricordi legati a Gattinara

Sono tanti i ricordi collezionati nel corso degli anni a contatto con la clientela. «A caldo non saprei dire quale possa essere l’episodio che mi è rimasto più impresso. Ho avuto modo di conoscere tantissima gente e sono davvero grata di questo – evidenzia la gattinarese -. Sicuramente mi mancheranno i clienti fidati che si sono sempre appoggiati a me per gli occhiali. Tra l’altro proprio questi ultimi quando hanno saputo che chiuderò a fine anno ci sono rimasti molto male».

La negoziante gattinarese però sta già pensando al futuro, che non sarà nel commercio. «Quando terminerò definitivamente la mia esperienza in città, so già cosa fare: mi dedicherò essenzialmente a fare la nonna. Ho la fortuna di avere dei nipoti e quindi mi occuperò di loro».

Il rammarico comunque per la chiusura c’è anche per Marzia Alberta. «Certo, se dicessi che non mi dispiace concludere l’anno chiudendo il negozio mentirei. Purtroppo però sono subentrati tanti aspetti che mi hanno portato a prendere questa decisione. Ringrazio tutti coloro che fino ad oggi mi hanno sostenuta e si sono appoggiati a me».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook