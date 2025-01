Edoardo primo nato a Borgosesia. Ma nel 2024 i parti sono stati in calo. Fiocco azzurro all’ospedale per la felicità di mamma Valentina e papà Luca. La coppia vive a Varallo.

Edoardo primo nato a Borgosesia. Ma nel 2024 i parti sono stati in calo

E’ Edoardo il primo nato all’ospedale di Borgosesia nel 2025. E’ venuto alla luce venerdì 3 gennaio alle 2.45 e pesava 3 chili e 610 grammi. Una grande felicità per mamma Valentina Pesce e papà Luca Alongi, residenti a Varallo. Il bimbo sta bene. I genitori ringraziano il reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santi Pietro e Paolo che ha dato tutta l’assistenza alla mamma.

E fino a novembre del 2024 sono stati 117 i parti registrati nell’ospedale di Borgosesia. Vale a dire una media di un parto ogni tre giorni.

Nascite in calo nell’ultimo anno

Un calo rispetto agli anni scorsi. Erano stati 203 i nati nel 2023 nell’ospedale di Borgosesia, proprio come era avvenuto nel 2022. Sono lontani i numeri d’oro fatti segnare ormai una decina di anni fa. Per fare qualche confronto, nel 2020 i nuovi nati erano stati 267, contro i 226 che erano stati fatti segnare nel 2019, numeri ben lontani dalle 600 nascite risalenti al 2012, anno d’oro per l’ospedale di Borgosesia.

Il numero di nuovi nati è fondamentale per assicurare un reparto di ostetricia, soprattutto nel momenti in cui si parla di un ospedale che serve un territorio più periferico e che non rappresenta il polo numero uno di un’Azienda sanitaria. In realtà, va anche detto che dopo gli allarmi che si erano sollevati una decina di anni fa, quando la Regione aveva posto un tetto minimo di almeno mille parti all’anno per poter mantenere attivo un reparto maternità, la situazione si è decisamente calmata.

LEGGI ANCHE: Medici e infermieri da Israele per l’ospedale di Borgo: 39 nomi in lista

Nuovi medici per il reparto

Intanto comunque per il reparto di ostetricia e ginecologia tre nuovi dirigenti medici hanno preso servizio nell’Azienda sanitaria. Sono le dottoresse Carolina Casarotti, Gloria Dallarda e Viviana Piccirillo: «Abbiamo scelto di venire qui per avere l’opportunità di acquisire esperienza sotto la guida del professor Valentino Remorgida», a cui è affidata la reggenza del reparto. Va ricordato che le due strutture di Borgosesia e Vercelli sono state unificate.

Casarotti, originaria della zona del lago d’Orta lavora in sala operatoria e si occupa di attività ambulatoriale ginecologica. Mentre le colleghe Dallarda e Piccirillo, piacentina l’una e casertana l’altra, si occupano di patologie della gravidanza e di screening di secondo livello.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook