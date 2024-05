Estate in cantiere al ponte di Agnona: si restaura lo storico manufatto in pietra. Opera da 400mila euro. E per concludere l’intervento verrà rinnovata anche l’illuminazione.

Estate di lavori per il ponte di Agnona. Con l’assegnazione dei due appalti, può prendere il via l’opera di restauro e risanamento conservativo della sede stradale e della struttura portante. A fine giugno si aprirà il primo cantiere.

Il restauro estetico e conservativo dell’antico passaggio sul Sesia dovrebbe quindi diventare effettivo nella seconda parte dell’anno. L’opera avrà un costo stimato di circa 400mila euro, suddivisi in 158mila euro per la carreggiata e 164.800 per la parte esterna.

Appaltati i lavori

«Abbiamo assegnato alla ditta Gugliotta di Vigliano i lavori che riguardano il rifacimento della sede stradale del ponte – spiega il sindaco Fabrizio Bonaccio, che segue l’iter che riguarda l’intervento -. Si procederà con la rimozione della pavimentazione in pietra del passaggio centrale e dei balconcini laterali. I quali, dopo un’operazione di pulizia e di eliminazione dei residui di asfalto, verranno riposizionata in modo da ricomporre il fondo originale».

Il secondo lotto riguarderà invece i lavori sui prospetti esterni, che verranno liberati dagli infestanti. Mentre le pietre che compongono le facciate, annerite dall’inquinamento, verranno ripulite e riportate all’aspetto originale.

Questa parte del lavoro sarà particolarmente spettacolari in quanto verranno effettuati dalla ditta Edilizia Acrobatica di Milano, i cui addetti lavoreranno sospesi all’esterno del ponte.

Si parte a fine giugno

Con l’affidamento dei lavori, l’amministrazione comunale può programmare i tempi di intervento. «Il primo lotto verrà realizzato a partire da fine giugno – assicura il primo cittadino -, a seguire si farà il secondo lotto e per concludere degnamente l’intervento verrà rinnovata tutta l’illuminazione in modo da valorizzare il ponte, che rappresenta una prestigiosa “porta della Valsesia”».

