Fabio Gonella, un dribbling in più per l’attacco del Borgosesia. Il ragazzo, nonostante sia ancora molto giovane, ha già ottenuto grandi successi nel mondo calcistico.

Sarà un Borgosesia d’attacco quello che i tifosi potranno ammirare tra qualche settimana. Dopo Gilles Duguet, la società granata prende un altro esterno offensivo: si tratta di Fabio Gonella, attaccante classe 2000. Il neo borgosesiano cerca il rilancio dopo una stagione fermo ai box a causa di un problema di salute. «Adesso è tutto superato – afferma Gonella – e non vedo l’ora di scendere in campo. Ringrazio la società e il mister per la fiducia che mi è stata concessa e farò di tutto per ripagarla».

I primi passi nel mondo del calcio, Gonella li ha mossi nel Fossano (la squadra della sua città): «Ci sono rimasto due anni – riprende – . Poi per oltre un decennio ho vestito la maglia del Torino arrivando a giocare sino alla Primavera, anche da fuori quota».

I primi successi

Il granata, insomma, dovrebbe averlo nel sangue. Nel 2018/2019 fa il salto tra i “grandi”, disputando mezza stagione a Bra, prima di tornare al Torino. Il 2020-2021 è diviso tra Bra e Saluzzo, sempre in serie D. Quindi è arrivata l’esperienza in Liguria con il Sestri Levante, mentre nella passata stagione è approdato al Casale, senza però riuscire a scendere in campo.

«Amo molto il dribbling – si descrive Gonella – . In campo mi piace divertirmi. So di essere uno dei più anziani a Borgosesia nonostante i 23 anni. La società ha creduto in me e voglio essere d’esempio per i più giovani. Io do sempre il massimo e darò ancora di più».

Parole di stima per Gonella arrivano anche da mister Simone Moretti: «Ho parlato con lui e mi ha convinto sin da subito. Ha idee di calcio che condivido e sono convinto che mi troverò benissimo. Sono sicuro ci sia tutto per toglierci delle belle soddisfazioni».

