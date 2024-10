Federico Sipione porta ancora a Borgosesia il Mondiale di powerlifting. Unico neo, non è arrivato il record a cui puntava. «Ma ci riproverò».

L’atleta borgosesiano Federico Sipione è di nuovo campione mondiale di powerlifting. Il successo è arrivato nella trasferta in Slovacchia, dove ha preso parte al “Gpc World Championship”.

Unico neo: non è arrivato il record di categoria, che era alla sua portata. «I propositi e le condizioni erano dei migliori – commenta lui – considerando che in allenamento avevo già provato i 300 chili di squat. Puntavo al record del mondo che nella mia categoria era 295. Purtroppo i tempi eccessivamente rapidi e senza pausa non mi hanno permesso di trovare la giusta concentrazione tra un alzata e l’altra… Ci riproverò l’anno prossimo».

Da ricordare che cinque mesi fa Sipione aveva conquistato il titolo europeo.

Dura lotta con gli altri concorrenti

«Per quanto riguarda la panca, nulla di particolare se non un bel torcicollo alla terza alzata che per fortuna non ha compromesso lo stacco da terra – racconta l’atleta -. A differenza delle altre gare questa fino alla fine e’ stata sofferta perché anche gli altri atleti erano molto forti e ho dovuto lottare fino alla fine. Inutile dire che questi risultati si raggiungono dopo innumerevoli sacrifici e dedizione per questo sport che non ti regala né soldi e né gloria, ma una grande soddisfazione personale per me e per tutte le persone che mi vogliono bene e mi sostengono, in primis mia moglie Paola e la mia piccola Virginia e anche la mia famiglia».

E Sipione ricorda ancora: «Grazie al mio preparatore Lorenzo Peroli per la sua pazienza e professionalità nel seguirmi e consigliarmi sui programmi di allenamento. Grazie ai miei amici e massaggiatori ed osteopati Andrea Cottone, Lorenzo Lucanera, Giulio Ascari che riescono con la loro esperienza a prepararmi ad ogni competizione».

