Festa anche per il Bettole-Grignasco: promosso in Prima. Oltre a quello del Borgosesia calcio, domenica si è salutato un altro salto di categoria.

Festa anche per il Bettole-Grignasco: promosso in Prima

Oltre alla promozione del Borgosesia calcio, domenica si è assistito anche all’impresa del Bettole-Grignasco, che ha espugnato il campo di Varallo Pombia e conquistato una storica promozione in Prima Categoria al termine di una stagione sempre vissuta ai vertici. Un traguardo importante per la società rossonera, che ha saputo imporsi con continuità e determinazione lungo tutto il campionato.

La gara si mette subito sui binari giusti per gli ospiti: al 3’ i rossoneri si rendono pericolosi con una punizione dal limite di Anselmino, deviata in angolo. È il preludio al vantaggio che arriva al 14’, quando lo stesso Anselmino finalizza al meglio un’azione costruita con Zidane, portando avanti il Bettole Grignasco.

La squadra ospite ha anche l’occasione per raddoppiare, ma Stragiotti si fa ipnotizzare dal portiere avversario dagli undici metri, fallendo il calcio di rigore. La Varalpombiese prova a reagire e al 28’ si affaccia in avanti con un tentativo dalla distanza di Marchese, che però termina alto sopra la traversa.

Il risultato messo al sicuro

Nella ripresa il Bettole Grignasco chiude i conti: al 4’ Castaldelli affonda sulla fascia e mette al centro un pallone perfetto che Stragiotti questa volta non sbaglia, firmando il raddoppio e riscattando l’errore precedente.

Nel finale i rossoneri controllano senza particolari affanni e al triplice fischio può partire la festa: il successo sancisce la promozione in Prima Categoria, coronamento di un’annata da protagonisti. Grande la soddisfazione per mister Fabani e per tutto lo staff, oltre che per una società che scrive una pagina importante della propria storia sportiva.

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