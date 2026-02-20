Frontale sulla provinciale a Valduggia, due persone in ospedale. LE FOTO

Frontale sulla provinciale a Valduggia, due persone in ospedale. Disagi per la circolazione, sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri.

Frontale sulla provinciale a Valduggia, due persone in ospedale

Paura nelle prime ore della mattinata di oggi, venerdì 20 febbraio, a Valduggia, dove intorno alle 7 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. L’impatto, avvenuto lungo la circonvallazione del paese, è stato frontale.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, che ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e dell’area interessata dal sinistro, evitando ulteriori rischi per la circolazione. Contestualmente sono arrivati anche i sanitari del 118 con le ambulanze, che hanno prestato le prime cure ai due automobilisti coinvolti, successivamente trasportati in ospedale per accertamenti.

Disagi alla circolazione

Presenti inoltre i carabinieri, impegnati nei rilievi del caso e nella gestione della viabilità. Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati, la strada provinciale è stata temporaneamente chiusa al traffico, con deviazione dei mezzi lungo il tracciato interno al centro abitato.

La chiusura, avvenuta in piena ora di punta, ha provocato inevitabili disagi alla circolazione, con rallentamenti e code nel centro del paese. La situazione è poi tornata gradualmente alla normalità una volta concluse le operazioni e riaperto il tratto interessato. Restano ora da chiarire con precisione le cause dello scontro frontale.

