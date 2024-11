«Gianluca, perdonali». Il sindaco leghista commenta l’Unione dei moderati in Valsesia. Roberto Beatrice: noi manteniamo saldi i nostri valori e le nostre idee.

«Gianluca perdonali, non sanno quello che fanno. Da difensor dla nostra tèra al partito dello ius scholae…» Roberto Beatrice, sindaco di Grignasco e leghista della prima ora, ha preso con ironia (con retrogusto amaro) il nuovo progetto di Forza Italia in Valsesia. Con un post su Facebook scritto in dialetto ha voluto commentare la novità politica che ha stupito la Valsesia.

«Alcuni sono passati dalla difesa del territorio allo “ius scholae” – commenta -. Ognuno fa le scelte politiche e di vita che meglio ritiene, ma è avvenuto in un momento particolare. C’è un po’ di delusione perché è una cosa programmata da tempo. Poi, diciamoci la verità, si sentiva che nell’aria c’era qualcosa. Ma alcuni nomi mi hanno proprio stupito».

“Noi manteniamo salde le nostre idee”

Il motivo dello stupore? «Nomi non ne faccio perché ho pieno rispetto delle scelte delle persone, però alcuni amministratori li conosco da tempo e so come la pensano. Passare al partito dello “ius scholae” lo trovo francamente una contraddizione. Si rischia di disorientare anche l’elettorato. Meglio per noi della Lega che manteniamo saldi i nostri valori e le nostre idee».

Ma Beatrice spiega anche che «i rapporti rimarranno quelli di sempre. C’è rispetto per le scelte di ognuno, però rimango stupito».

E sui social ha condiviso il suo pensiero ricordando Gianluca Buonanno che aveva dato proprio il via al feudo leghista in Valsesia. «Tutto era partito con lui – lo ricorda -. Una grande persona e un amministratore lungimirante. Molti di quelli che oggi hanno aderito al nuovo progetto politico hanno iniziato proprio con lui».

