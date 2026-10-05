Si sono concluse nei giorni scorsi le riprese di “Giovanni 19:26”, il film sulla Passione di Cristo diretto da Angelo Canella e realizzato in collaborazione con gli Amici del Venerdì Santo di Quarona. Il progetto ha coinvolto Quarona e diverse località del territorio, trasformate nei mesi scorsi in set cinematografici per le varie scene della produzione.

Con la fine delle riprese si apre ora una nuova fase. Il film entra infatti nel percorso di post-produzione, quello che porterà alla versione definitiva destinata al pubblico. Il progetto nasce dal legame con la tradizione del Venerdì Santo di Quarona e punta a raccontare la Passione di Cristo attraverso il linguaggio cinematografico.

Partiti montaggio e doppiaggio

«Sono già partiti il montaggio, il doppiaggio e la produzione – spiega Davide Spinello, presidente degli Amici del Venerdì Santo –. Stiamo inoltre prendendo accordi con i cinema, partendo da quelli della zona per poi allargarci». L’obiettivo è quindi portare “Giovanni 19:26” nelle sale, iniziando dal territorio che ha ospitato e sostenuto il progetto.

Il lavoro proseguirà nei prossimi mesi con tutte le operazioni necessarie per completare il film. Parallelamente saranno definiti gli accordi per la distribuzione e le prime proiezioni. Una fase decisiva per trasformare il progetto locale in un’opera destinata a un pubblico più ampio, mantenendo però forte il legame con Quarona.

A Natale è atteso il trailer ufficiale

Il prossimo appuntamento dovrebbe arrivare nel periodo natalizio. A Natale è infatti prevista l’uscita del trailer ufficiale, che offrirà al pubblico le prime immagini del film completo e anticiperà atmosfere, interpreti e ambientazioni della produzione diretta da Angelo Canella.

Il trailer rappresenterà anche il primo vero passo promozionale in vista dell’uscita nelle sale. «Salvo imprevisti, la prima è prevista per il 6 marzo 2027», anticipa Spinello. La data è stata scelta per accompagnare il film verso il periodo pasquale, particolarmente significativo per un’opera dedicata alla Passione di Cristo.

La prima fissata per marzo 2027

La scelta del 6 marzo permetterà così a “Giovanni 19:26” di arrivare al pubblico nelle settimane che precedono la Pasqua. Un periodo strettamente legato al significato religioso e culturale del progetto, nato anche grazie alla collaborazione con gli Amici del Venerdì Santo e al patrimonio di tradizioni che l’associazione custodisce.

Dopo mesi trascorsi sul set, per cast, produzione e collaboratori inizia dunque l’attesa per il debutto. Nei prossimi mesi saranno definiti i dettagli relativi alle sale e alle proiezioni. Il percorso verso il grande schermo è ormai iniziato, con Quarona pronta a vedere trasformato in film un progetto cresciuto sul territorio.

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