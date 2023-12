Giovedì a Borgosesia l’addio a Enzo Silvestri, fondatore di TeleMonteRosa. Per trent’anni raccontò la Valsesia dagli schermi della sua emittente. Il funerale nella chiesa parrocchiale.

Giovedì a Borgosesia l’addio a Enzo Silvestri, fondatore di TeleMonteRosa

Si celebra nel pomeriggio di giovedì 21 dicembre nella chiesa parrocchiale di Borgosesia il funerale di Enzo Silvestri, 76 anni, fondatore della storica emittente TeleMonteRosa. L’uomo ha cessato di vivere nella mattinata di ieri, domenica 17 dicembre, all’ospedale “Santi Pietro e Paolo”.

Conosciutissimo in tutta la zona, Silvestri è stato per molti il “Berlusconi della Valsesia”. Come il futuro premier, anche lui aveva infatti intrapreso la strada delle emittenti private, che in quell’epoca (appena dopo il boom delle cosiddette “radio libere”) stavano iniziando a mettere in discussione il monopolio di mamma Rai. E quel soprannome è rimasto nella memoria di molti.

Una vita per la sua televisione

Durante gli anni d’oro, Silvestri lo si incontrava quasi sempre con a spalla la sua telecamera mentre cercava di cogliere i dettagli di un evento ma non solo. E’ sempre stato un po’ un tuttofare, dalla postazione tecnica sapeva dare il “via” al telegiornale, sistemare i servizi, incoraggiare anche i suoi collaboratori al momento di salire nella postazione per l’annuncio delle notizie quotidiane.

Il boom delle televisioni e delle radio libere cominciò però a declinare nel corso degli anni Novanta. Le emittenti dovevano far fronte a regole sempre più stringenti, dovevano spendere capitali per adeguare le tecnologie.

E gli investimenti pubblicitari cominciarono a segnare il passo. TeleMonteRosa resistette sino al 2011, poi anche Enzo Silvestri fu costretto ad alzare bandiera bianca.

L’ultimo post dedicato a TeleMonteRosa

Quella chiusura, Silvestri non la mandò mai giù. Cinque anni dopo, in un’intevista rilasciata a Notizia Oggi, Silvestri diceva: «Fosse per me ricomincerei anche domattina, ma servono fondi. L’entusiasmo non basta».

Ma non solo. Ancora una ventina di giorni fa, sul suo profilo Facebook appariva questo post: «E pensare che oggi potevano essere ben 42 anni di TeleMonteRosa».

Mercoledì sera il rosario

Enzo Silvestri ha lasciato le figlie Serena e Michela e le loro famiglie, oltre ad altri parenti. Il rosario sarà recitato mercoledì alle 20.30 nella chiesa di Sant’Antonio, il finerale si celebra giovedì alle 14.30 nella parrocchiale. Al termine, il feretro sarà accompagnato al tempio crematorio.