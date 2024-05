Pensionato muore annegato nell’auto finita nel canale. Tragico incidente, gli operatori del soccorso non hanno potuto fare nulla.

Pensionato muore annegato nell’auto finita nel canale

Un uomo di 80 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 6 maggio, a seguito di un tragico incidente accaduto nel Novarese. Il pensionato stava percorrendo con la sua vettura la strada statale 32 ed era arrivato all’altezza di Veveri.

Per motivi ancora da scoprire, ha improvvisamente perso il controllo dell’auto, è uscito strada ed è finito nel canale Cavour.

LEGGI ANCHE: Donna salvata dal canale da due automobilisti che stavano litigando per un incidente

L’intervento degli operatori

Sul posto, chiamati da altri automobilisti, sono arrivati gli operatori del 118, i vigili del fuoco e la polizia. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto per annegamento, imprigionato nella propria vettura.

Non è rimasto altro da fare che recuperare la vettura e mettere il corpo dell’uomo a disposizione del magistrato, che deciderà se fare ulteriori indagini o consegnarlo ai familiari per il funerale.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook