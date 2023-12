Borgosesia piange Enzo Silvestri, l’ex meccanico che fondò TeleMonteRosa. La valle perde un personaggio conosciutissimo: portò sul piccolo schermo la cronaca e i protagonisti delle vicende locali.

La Valsesia perde uno dei suoi personaggi più conosciuti: se n’è andato Enzo Silvestri, storico fondatore e per trent’anni “anima” di TeleMonteRosa, emittente locale che trasmetteva da Borgosesia. L’uomo era da tempo ammalato: aveva 76 anni.

Carattere estroso, piccolo imprenditore dai grandi sogni, aveva lasciato la sua professione di meccanico per dedicarsi, all’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso, al progetto di una televisione valsesiana. TeleMonteRosa aveva iniziato a trasmettere alla fine del 1981.

Il successo di una piccola emittente

In breve, la piccola emittente era diventata punto di riferimento per migliaia di Valsesiani, ai quali portava sul piccolo schermo di casa ciò che finora erano abituati a vedere solo su scala nazionale: il telegiornare, i servizi dal territorio, poi anche le interviste, le rubriche, i talk show. Tutto ovviamente confezionato con strumenti e tecnologie più artigianali: ma sempre con grande passione e impegno quotidiano nell’inseguire con la telecamera decine di eventi alla settimana.

L’emittente si arriché poi con collaboratori, e tirò avanti con gli incassi degli inserzionisti pubblicitari.

La chiusura nel 2011

Il boom delle televisioni e delle radio libere cominciò però a declinare nel corso degli anni Novanta. Le emittenti dovevano far fronte a regole sempre più stringenti, dovevano spendere capitali per adeguare le tecnologie. E gli investimenti pubblicitari cominciarono a segnare il passo. TeleMonteRosa resistette sino al 2011, poi anche Enzo Silvestri fu costretto ad alzare bandiera bianca.

Cinque anni dopo, in un’intevista rilasciata a Notizia Oggi, Silvestri treva queste conclusioni sulla sua avventura televisiva: «Fosse per me ricomincerei anche domattina, ma servono fondi. L’entusiasmo non basta. Da parte mia ringrazio tutti i collaboratori volontari che per trent’anni hanno contribuito con passione a far vivere TeleMonteRosa».

