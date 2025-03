Gli alpini di Isolella festeggiano i 101 anni di nonna Maria. La donna è nata nel 1924 in una frazione di Cravagliana.

Anche la visita degli alpini per i 101 anni di Maria Moretti: una festa in frazione Isolella a Borgosesia per un compleanno speciale. Nata il 23 febbraio del 1924 a Saliceto, frazione di Cravagliana, nonna Maria si è trasferita a Borgosesia a metà degli anni Sessanta, e da allora ha sempre abitato a Isolella.

In gioventù ha gestito il negozio di alimentari di Cervatto, dopo il trasferimento a Borgosesia ha trovato lavoro all’azienda Toscanini, dove ha trascorso gran parte della sua carriera lavorativa. Dal matrimonio con Giacomo Parolari, sono nate le figlie Giuseppina, Illida e Giovanni (scomparso nell’agosto di tre anni fa).

C’era anche il parroco don Joseph

A portare gli auguri alla centenaria anche gli alpini di Vanzone-Isolella e il parroco don Joseph, per un brindisi insieme ai familiari: penne nere e parrocchia hanno augurato a Maria ogni bene congratulandosi per il traguardo raggiunto.

