Guasto alla cabina, giorni di blackout in alcune vie di Valduggia

Giornate al buio per centinaia di valduggesi. La scorsa settimana diverse abitazioni in centro paese si sono ritrovate senza luce ed energia elettrica a causa di un guasto nella rete di distribuzione.

Il blackout era stato provocato da un danno al trasformatore della cabina Enel in via Roma. «Sin da lunedì mattina sono stato contattato da parecchi cittadini che si trovavano senza corrente elettrica – spiega il sindaco Luca Chiara -. Il problema riguardava un’ampia area, tra via Roma, via Imbrico e via per Orcarale. Non erano previsti interventi nella zona, dunque abbiamo avvisato gli operatori di Enel che sono intervenuti per comprendere l’origine del problema. Si è trattato di un guasto al trasformatore nella cabina di via Roma».

Il ritorno alla normalità

Il danno alla rete di distribuzione è stato riparato e alla metà della settimana la situazione è tornata alla normalità.

Da ricordare che qualche settimana anche la frazione Parone di Varallo aveva un problema di blackout. Per una ventina di ore, a causa di problemi lungo la linea di distribuzione, il centro abitato era rimasto senza corrente elettrica. Era poi stato messo in funzione un generatore, e quindi il guasto era stato alla fine riparato.

