Harry Potter apre la serie dei “Sabato a Borgo”

Sarà Harry Potter a tenere a battesimo i “Sabato al Borgo”, la nuova rassegna di eventi organizzata dal Comune per animare il fine settimana in città. E quella di domani, sabato 13 aprile, sarà una giornata rivolta espressamente ai più giovani, che potranno immergersi nel mondo del celebre mago nato dalla penna di J. K. Rowling.

Dalle 15 alle 18, in piazza Mazzini, ai fan di Harry Potter sarà dedicato un laboratorio di bacchette magiche, uno spettacolo di magia comica e il trucca bimbi a tema, con la collaborazione dell’agenzia di animazione “Il cappellaio matto”.

Gli altri quattro appuntamenti

Sono in calendario altri quattro appuntamenti, nel periodo primaverile, sempre incentrati sul gioco per coinvolgere e incuriosire i cittadini: «Abbiamo organizzato iniziative di vario genere per far divertire bambini, giovani e adulti – spiega l’assessore alle manifestazioni Marco Buonamici -. Verranno proposte attività ludiche, con sport, musica, tradizioni e cultura».

Dopo la giornata per Harry Potter, i “Sabato al Borgo” torneranno il 27 aprile con “I giochi e i mestieri di una volta”, per consentire a bambini e adulti di cimentarsi con i giochi artigianali in legno, mentre in via XX Settembre saranno stand dedicati ai mestieri di una volta. La serata si concluderà con gli “Aperitivi in musica”.

Nei mesi di maggio e giugno

A maggio saranno due le giornate in piazza: l’11 maggio con animazione in collaborazione con l’associazione Sesiart’è e il karaoke, il 25 maggio ci sarà “Tutti in sella” con l’associazione Valsesia Electric Green che proporrà percorsi di prova con moto elettriche per adulti e ragazzi mentre i bambini potranno affrontare in bicicletta un percorso ad ostacoli per ottenere “l’attestato del ciclista”.

Ultimo appuntamento sabato 15 giugno con “Il Cervellone in piazza”, gara di quiz di cultura generale a squadre (iscrizioni la sera stessa) con un viaggio di una settimana in premio; musica con il dj Fiore.

«Il programma è nutrito e appassionante – conclude Buonamici -, le famiglie troveranno un ambiente accogliente per far divertire i bimbi, e ci sarà l’occasione di fare shopping. Sempre a giugno seguiranno gli eventi legati alla festa patronale».

