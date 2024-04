I vigili del fuoco salvano un cerbiatto finito nel fiume. L’animale era finito nelle acque del torrente Rovasenda all’altezza di Villarboit.

L’altro giorno i vigili del fuoco dell’Ossola avevano salvato un’asinella gravida che era caduta in un torrente di Bannio Anzino. Ieri, giovedì 11 aprile, gli operatori di Vercelli hanno invece tirato fuori dai guai un cerbiatto che era finito nelle acque del torrente Rovasenda, all’altezza di Villarboit.

E’ accaduto nella tarda mattinata, lungo la strada provinciale 58, nei pressi di un ponte. L’allarme era arrivato da alcune persone che avevano notato l’animale che si dibatteva nell’acqua ma non riusciva a uscire a causa delle sponde troppo alte.

Liberato nella vegetazione

Come riportano i colleghi di Prima Vercelli, arrivata sul posto, la squadra ha approfittato di una zona in cui il corso d’acqua è più accessibile grazie a una scaletta, e ha quindi provveduto al recupero del cervide utilizzando due aste per la cattura degli animali e lo ha messo in sicurezza, in attesa che si calmasse, coccolato dalle carezze degli operatori.

Successivamente, visto che non presentava ferite evidenti, l’animale è stato lasciato libero e si è subito addentrato nella vegetazione.

