Il Borgosesia torna in campo, ma è battuto dall’Alba

Dopo una serie di gare rinviate per altri impegni di suoi giocatori, il Borgosesia è tornato in campo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 febbraio. Ma non è stato un grande ritorno: i granata hanno iniziato bene il match contro l’Alba passando pure in vantaggio. Poi però gli ospiti pareggiano, raddoppiano e la partita si chiude con un perentorio 2-4.

Cose buone, ma solo a tratti

C’era attesa nel vedere il nuovo Borgo soprattutto dopo lo stop forzato per quasi dieci giorni aspettando il “gioiellino” del Viareggio Giacona. Si sono viste buone cose, ma a tratti. Troppo poco per avere ragione di Alba.

Borgosesia subito in vantaggio dopo neppure 10′ con Colombo che recupera un pallone, mette per Manara bravo a girare a rete. Il Borgo però abbassa il ritmo e Alba conquista campo.

Alla mezz’ora Barbagiovanni fa partire un missile dalla distanza che si insacca alle spalle di Uva. Neppure il tempo di riprendersi per il Borgosesia che Alba è di nuovo avanti: Yannek impegna Uva, raccoglie la sfera Marangoni che manda in rete.

Un rigore a inizio secondo tempo

Nella ripresa dopo 5′ l’arbitro concede un rigore agli ospiti per un contatto in area tra Marangoni e Iannacone, per il direttore di gara non ci sono dubbi. Dal dischetto Yannek segna il gol del 3-1. Il Borgosesia tira fuori l’orgoglio e si rende pericoloso con Henin prima e poi con Manara, ma senza andare a impensierire il portiere.

Ancora granata insidiosi al 23′ con Henin, ma Crosta si rifugia in angolo. Poi Tobia nel finale in contropiede riesce a firmare il 3-2. Con il Borgo riversato in avanti per cercare il pari a tempo scaduto ne approfitta Galasso che in ripartenza fa secco il portiere.

Domenica c’è il Pont Arnad

Domenica pomeriggio nuova sfida casalinga per la formazione di mister Roberto Cretaz che giocherà contro il Pont Arnad, formazione al penultimo posto. Altra sfida salvezza dove è necessario fare punti per non cercare di risalire la china il prima possibile.

