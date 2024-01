Il Borgosesia ultimo in classifica “licenzia” mister Simone Moretti. L’allenatore esonerato assieme al preparatore atletico Mauro Apone.

Dopo l’ennesima sconfitta e con una classifica disastrosa, il Borgosesia calcio esonera l’allenatore Simone Moretti e il suo collaboratore e preparatore atletico Mauro Apone. Si conclude così un rapporto iniziato solo sette mesi fa.

«A mister Moretti e ad Apone vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto con serietà e professionalità in questi mesi – si legge su un comunicato della società -. La società tutta augura al tecnico e al suo collaboratore le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale. Fortune sportive che ci si augura anche per l’andamento della squadra».

Classifica molto difficile

In effetti, la situazione è molto critica. Il Borgosesia è ultimo in classifica con tre vittorie, cinque pareggi e sedici sconfitte. Ha di gran lunga la peggior difesa (in quanto a gol subiti) mentre in attacco solo Pinerolo e Pont Arnad hanno fatto peggio. Alla fine del campionato mancato 14 partite.

A breve il nuovo mister

Intanto l’allenamento di oggi, lunedì 29 gennaio, è stato diretto dal tecnico in seconda e dell’Under19, Euplio Lo Russo e dall’allenatore dei portieri Egidio Capra. «Nelle prossime ore – annuncia la società granata – verrà comunicata la nuova guida tecnica».