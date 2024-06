Il carnevale di Borgosesia piange il menestrello Miguel Cabassa. Città in lutto per un personaggio conosciutissimo.

Era uno dei personaggi più conosciuti e amati del carnevale di Borgosesia. Miguel Cabassa (ma il vero nome era Arcangelo) da tempo immemorabile (più di 40 anni) era uno dei menestrelli del Peru Magunella, ultimamente assieme al figlio Diego oltre ad altri amici. Se n’è andato ieri, venerdì 31 maggio, lasciando attonite le tantissime persone che lo conoscevano.

La notizia è stata diffusa via social proprio dal figlio Diego, e il suo post ha subito dato il via a una lunga serie di messaggi di cordoglio e di ricordi. Si tratta del secondo lutto che colpisce il carnevale borgosesiano in poche settimane: a metà maggio la città aveva dovuto dire addio ad Angela Ottobrini, storica Gin.

Era stato insegnante

Miguel Cabassa era stato insegnante. A Borgosesia, carnevale a parte, era stato protagonista attivo di altre realtà. Per esempio, anni fa era stato nel direttivo del centro incontro “Fratelli Allegra”. Per molti anni aveva suonato nell’Orchestra di fiati Città di Borgosesia. Aveva recitato a teatro nel gruppo degli “Strampalati”.

Era sposato con Carla Fontana, anche lei impegnata nella città, nel carnevale ma soprattutto nel Gruppo Folkloristico. La donna era scomparsa nel nel 2016.

Il legame con il carnevale

Ma era con il carnevale che Miguel aveva il legame più forte. Era sempre presente in tutte le iniziative della festa, dalla distribuzione della busecca al Mercu Scurot: nel 2007 era stato anche insegnito del Premio Zanni, riconoscimento va premiare personaggi o enti che per i motivi più svariati hanno lasciato una impronta nella storia borgosesiana.

Tantissimi ricordi

Come accennato, sui social sono già stati postati centinaia di commenti dedicati all’uomo. «Sono sicura che il Miguel sta già suonando e fumando il suo sigaro da qualche altra parte», scrive un’amica. Aggiunge Daniele Conserva: «Caro Miguel non ti scorderò… amico di tante suonate al tempo dei miei carnevali…»

E ancora: «Ciao caro Miguel ovunque tu vada spara qualche barzelletta delle tue…» «Vivevi sempre con passione il carnevale,soprattutto con i più piccoli e gli anziani…» «Ciao Miguel, adesso sei con la tua Carla. Con te se ne va un pezzo di storia». E su questo non c’è dubbio.

