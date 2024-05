Il carnevale di Borgosesia piange Angela Ottobrini, ex Gin. Aveva 84 anni, nel 1959 fu la prima compagna dello storico Peru Mario Casagrande.

Era stata la prima Gin al fianco di Mario Casagrande, storico Peru per 25 anni. E per tutta la vita non ha mai tradito l’amore per il carnevale e le tradizioni cittadine. Borgosesia piange la scomparsa di Angela Ottobrini. Aveva 84 anni, e il funerale è stato celebrato l’altro pomeriggio nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo.

Il carnevale è stato presente nella vita di Angela Ottobrini sin da bambina, con il padre Giuseppe che fu tra i membri più attivi del comitato nel periodo tra le due guerre. E lei indossò gli abiti della maschera femminile nel 1959, affiancando Mario Casagrande.

Cucì anche tanti costumi tradizionali

Fu Gin per un solo anno, ma con il carnevale mantenne sempre un legame molto stretto, condiviso con il marito Giampiero Carletti, scomparso nel 2020, che fu nel comitato. E che tra gli anni Sessanta e Settanta con un gruppo di amici salvò la manifestazione entrata in un periodo di crisi.

Angela Ottobrini fu anche artefice della maggior parte dei costumi tradizionali di maschere e damigelle, da lei realizzati nel negozio di abbigliamento di famiglia che aveva sede sotto l’abitazione all’angolo tra piazza Mazzini e via Della Bianca.

Sempre presente agli eventi della manifestazione, era componente del comitato d’onore e lo scorso anno ne era diventata presidente. E il legame della famiglia con il carnevale si era arricchito due anni fa, con la nipote Virginia Trivelli diventata a sua volta Gin.

Il ricordo dell’ex Peru Andrea Petrarca

«Un altro grande personaggio della nostra manifestazione che se n’è andato – ricorda Andrea Petrarca, ex Peru e membro del comitato d’onore -. Angela era legata in maniera profonda al carnevale, come lo è sempre stata la sua famiglia, da suo padre sino a sua nipote. Era sempre disponibile, gentile, una presenza discreta ed elegante che si prodigava in occasione dei raduni del comitato d’onore e delle cene, con omaggi per tutti».

«Ha sempre partecipato agli eventi del carnevale, casa sua era sempre aperta in occasione del Mercu Scurot soprattutto quando era ancora in vita il marito Giampiero con cui condivideva l’amore per il carnevale».

Le parole dell’attuale presidente del Comitato

Le tradizioni del carnevale le ha trasmesse anche alle nuove generazioni: «Ho avuto il piacere di conoscerla quando sono diventata presidente – ricorda Daiana Astolfi – . La mia prima Gin è stata sua nipote Virginia. Ricordo Angela molto emozionata quando la nipote si è presentata per la prima volta con il vestito della Gin. Era emozionata, orgogliosa e fiera».

«Era una donna molto precisa, teneva in modo particolare all’abbigliamento del comitato: ci dava consigli su come indossare correttamente il costume, come truccarci, come comportarci».

