Il Comune di Valduggia ricorda Massimiliano Orleoni, morto a 55 anni. «Era una bellissima persona e un grande lavoratore».

Lavorava a Valduggia per il Comune, Massimiliano Orleoni, scomparso a 55 anni per un male incurabile. Originario del Triverese, si era trasferito in Valsesia (abitava a Cosco di Cellio) dopo essere stato assunto in Comune a Valduggia come cantoniere. Il funerale è stato celebrato proprio a Valduggia. Orleoni ha lasciato la moglie Nadia, i figli Manuel e Michael, i genitori Daniela ed Evandro, il fratello Marco.

Il ricordo degli amministratori e dei colleghi

A ricordarlo con un commosso messaggio sono gli amministratori e i dipendenti comunali: «Ciao Massimiliano… Vogliamo ricordarti così, quando l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie dell’anno scorso ti sei presentato, senza dirlo a nessuno, vestito da Babbo Natale ad accogliere i tuoi bambini che tutti i giorni riportavi a casa dalle scuole primaria e media, con un pensierino per tutti loro all’interno del magico sacco».

«In questo anno di lavoro all’interno del nostro Comune sei stato capace di farti apprezzare da tutti: dai colleghi, dagli amministratori e, appunto, dai tuoi bambini e ragazzi che trasportavi quotidianamente sullo scuolabus. Abbiamo tutti potuto apprezzare la bellissima persona che eri, buono e sempre pronto a ridere e scherzare in compagnia, e, soprattutto, il grande lavoratore che ti sei dimostrato».

