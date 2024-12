La montagna piange Massimiliano, il “mago” del gatto delle nevi. Aveva 55 anni. Originario di Trivero, si era poi trasferito con la famiglia a Valduggia. Oggi si celebra il funerale.

A metà ottobre, quando la malattia si era già manifestata, sul suo profilo social era apparso questo messaggio: «Nessuno può colpire duro come la vita, perciç andando avanti non è importante come colpisci, l’importante è come sai resistere ai colpi». Una citazione dalla saga di Rocky che la dice lunga sul suo carattere fiero e determinato. Purtroppo alla fine anche lui ha dovuto arrendersi. Sarà celebrato nel pomeriggio di oggi, martedì 3 dicembre, nella chiesa parrocchiale di Valduggia il funerale di Massimiliano Orleoni, morto a soli 55 anni.

Una scomparsa che ha lasciato un grande vuoto. Un dolore enorme per la sua famiglia e per tantissimi amici e conoscenti. Massimiliano ha lasciato lascia la moglie Nadia, i figli Manuel e Michael, la mamma Daniela e papà Evandro, oltre al fratello Marco con Noemi ed Ester, i suoceri Maura e Vittorio, lo zio Giampiero. Originario di Trivero, viveva da anni con la famiglia a Valduggia.

Tanti ricordi della gente appassionata di montagna

Tutti ricordano la grande abilità di Massimiliano sui gatti delle nevi nelle piste di Bielmonte, oltre al suo amore per la montagna. Era anche un alpino doc. Molti i ricordi di chi l’ha conosciuto: «Ciao Massi, una notizia che ci lascia tutti senza parole. Ma i ricordi, quelli rimarranno e continueranno a parlarci di te. Ogni angolo di Bielmonte sarà memoria delle avventure con i tuoi mezzi, quelli che tu, lavoratore instancabile, guidava con una maestria ed una passione non comuni», scrive un’amica.

La passione per la neve

Massimiliano la sua passione per la neve l’ha saputa trasmettere anche ai più giovani. Scrive sui social Sebastiano: «Sono venuto a trovarti caro Massi… ero lì davanti a quella porta, che purtroppo ho dovuto varcare troppe volte nella mia vita, non avevo né il coraggio né la forza di suonare per farmi aprire, perché un bambino non può accettare di vedere il suo super eroe sconfitto dai nemici… Tu per me sei stato il mio super eroe e ti voglio ricordare così: sul gatto, sul muro della Scheggiola attaccato al verricello con a fianco un bambino che oltre a romperti le palle con mille domande ti guardava con gli occhi d’ammirazione».

E ancora: «Sarai sempre nel mio cuore come esempio di persona, amico e di gran lavoratore. Ora ti voglio pensare sul gatto più bello che c’è , l’ultimo modello, mentre batti la pista più ripida e preferita di Nostro Signore. A presto mio caro Bud, salutami il mio nonno e il mio papà… buone sciate , buon divertimento, e buon viaggio».

Come accennato, il funerale sarà celebrato oggi alle 14.30 nella chiesa di Santa Maria a Valduggia.

