Il coro di Aranco festeggia i 20 anni di attività. Il gruppo borgosesiano si è costituito il 14 settembre 2004. Da allora un percorso di crescita, entusiasmo, tanto cuore e sincera amicizia.

Compie vent’anni proprio oggi, 14 settembre, il coro della parrocchia di Santa Croce di Aranco. Era il 2004 quando l’allora parroco don Maurizio Poletti lanciò la proposta di fondare un gruppo corale con la funzione di animare le celebrazioni liturgiche. Proposta che venne accolta con entusiasmo e, guidati da Isabella Grandotti ed Enrico Marone, nacque il primo organico che ebbe la sua ufficializzazione il 14 settembre 2004 in occasione della festa di Santa Croce, la cui ricorrenza si rinnova questo fine settimana.

Dopo i primi anni, in cui la compagine ha subito varie trasformazioni, alla direzione artistica e musicale si è aggiunto Matteo Mancin, tuttora unico direttore musicale nonché compositore (sue alcune messe di Natale e Pasqua eseguite durante le celebrazioni). Il percorso di crescita ha portato la corale a nuove esperienze collaborando con altri gruppi alla realizzazione degli oratori diocesani che, dal 2007 al 2014 composti dal maestro Alberto Sala, sono stati realizzati a Novara, Varallo, Torino e Gerusalemme.

Composti due oratori

«Proprio da queste esperienze così forti dal punto di vista musicale e umano – spiegano dal coro – è nato il desiderio di continuare a sperimentare e crescere, fino alla realizzazione di due oratori entrambi con testi realizzati da componenti del coro e musicati da Matteo Mancin. Nasce nel 2015 “De Cruce” una meditazione attraverso la musica e il canto del Mistero Pasquale del Signore Gesù, cercando di contemplare la croce attraverso vari punti di vista: della passione e del dolore che non si sa spiegare, del cuore che si apre al perdono, della quotidianità attraversata dalla fatica e dalla sofferenza, dello stupore per un amore capace di donarsi fino all’ultimo respiro per risorgere da morte e spalancare le porte dell’eterna bellezza.

«Stimolati dal risultato di questo primo esperimento nel 2016 nasce “Cerco Te” il secondo oratorio dove il tema principale è la ricerca dell’uomo del senso del suo esistere. Un uomo che vive nel tempo presente nella materialità della vita di tutti i giorni, incapace di cogliere la presenza dello Spirito Santo che lo cerca, lo segue in ogni passo. Oltre al senso profondo di questa ricerca l’oratorio ha anche un significato particolare per il nostro coro in quanto nasce dopo la perdita di Gianni Calabrò, corista fin dalla nascita del gruppo, un amico, un fratello per tutti noi».

Oggi il compleanno

La corale taglia quindi il traguardo di un cammino lungo vent’anni. «Il coro non è solo un insieme di persone, ma un gruppo che ama ritrovarsi insieme per cantare e per donare voce, entusiasmo e tanto cuore per offrire al Signore una profonda preghiera e vivere momenti di sincera amicizia: una “ricetta” che ci ha fatto arrivare a festeggiare 20 anni. Rispetto all’organico iniziale in questi anni ci sono stati vari cambiamenti e, pur senza dimenticare chi ha abbandonato per scelta personale, in occasione di questa ricorrenza vogliamo ricordare coloro che sono entrati a far parte del coro celeste, Anna, Angelo, Gianni, Maria Pia, Giuseppina (Pina), e in particolare Chiarina che con il suo esempio e la sua forza ci ha sempre spronato ad andare avanti, sostenuto, accompagnato anche se con lo scorrere degli anni con fatica».

Il coro di Santa Croce è attualmente costituito dal direttore Isabella Grandotti, da Matteo Mancin, composizione e accompagnamento strumentale, dai coristi soprani e contralti Anna Crupi, Laura Segato, Grazia Piletta, Lucia Tricarico, Teresa Surace, Lorena Cattaneo, Betzy Sotelo Bello, Maria Angela Tota, Elisa Debè, Monica Novarina, dai coristi tenori e bassi Oliviero Bricarello, Marco Shuan Gomez, Michele Regis Milano, Vittorio Porzio, Enzo Grandotti, Kristof Lootens, Paolo Franzoi.

Le porte del gruppo sono aperte per accogliere nuovi coristi: non sono necessarie competenze particolari e musicali, solo voglia di cantare, di condividere e stare insieme. Le prove si svolgono solitamente una volta a settimana nella chiesa di Aranco; per informazioni si possono contattare i canali social Facebook e Instagram.

