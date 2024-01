Il Peru arriva sul gommone e apre il carnevale di Borgosesia. Ad attendere la maschera c’erano la Gin e il sindaco che gli ha consegnato le chiavi della città.

E’ arrivato su un gommone, proveniente da Cravo, accompagnato dalle maschere rionali. Domenica il Peru Magunella ha fatto ritorno a Magunopoli prendendo possesso del suo regno e aprendo il carnevale. Ad attenderlo in piazza c’erano la Gin Fiammàa, corte e damigelle, e il sindaco che gli ha consegnato le chiavi della città.

Poi la distribuzione della busecca e il pranzo ufficiale in Pro loco. Borgosesia ha così dato il via alla manifestazione più celebre, che proseguirà tra sfilate, veglie e serate culturali, sino al Mercu Scurot del 14 febbraio.

Un omaggio al rione Cravo

La scelta di partire da Cravo è stato un omaggio al rione che festeggia i 40 anni di partecipazione al carnevale. Il Peru (cui presta il volto Carlo Minoli all’ottava esperienza) ha inaugurato un’edizione che sembra avere tutte le caratteristiche per essere memorabile. Ricevute le chiavi della città dal sindaco Fabrizio Bonaccio, il Peru sarà ora regnante per un mese.

L’arrivo del Peru è stata occasione per ricordare le collaborazioni avviata con l’associazione Passeportout e con il Borgosesia calcio, rappresentato sul palco dal presidente Michele Pizzi e da Niccolò Fiorio che hanno spiegato l’iniziativa legata alle maglie celebrative indossate ieri dai giocatori (e ancora mercoledì 31 contro Fezzanese) che verranno messe all’asta, con il ricavato devoluto in beneficenza. Inoltre, per gli spettatori delle due partite casalinghe, saranno estratti dieci biglietti d’ingresso per il veglione mascherato e quattro per il pranzo del Mercu Scurot.

Domenica iniziano le sfilate

Ora gli altri appuntamenti: da venerdì a domenica Magunella Bierfest, domenica sfilata inaugurale, mercoledì 31 serata teatrale con gli Strampalati, sabato 3 febbraio “Oggi mi vesto come mi pare” e veglione in maschera, domenica 4 seconda sfilata, giovedì 8 ballo dei bambini, sabato 10 e domenica 11 “Dark on the road – il sapore del buio”, sabato 10 veglione del Saba Gras, domenica 11 terza sfilata, chiusura il 14 febbraio con il 171esimo Mercu Scurot.