Il Sesia vicino al livello di guardia, poi l’allarme rientra. Ieri sera il picco alle 22.30, quando la centralina di Borgosesia ha segnato 4,85 metri.

Le forti piogge cadute nel pomeriggio e nella serata di ieri hanno gonfiato il fiume Sesia come da tempo non si vedeva. Tant’è che si è superata quella che viene definita “pre-soglia” di guardia e si stava salendo verso la soglia di guardia. Il massimo livello è stato raggiunto alle 22.30, quando la centralina dell’Arpa ha registrato 4,85 metri di acqua. Poi la pioggia è diminuita e di conseguenza anche la massa d’acqua del fiume.

La pioggia di ieri ha comunque fatto qualche danno lungo le strade, con alberi caduti e qualche smottamento. Problemi anche alla rete elettrica in alcune zone.

Le previsioni per oggi

Non sarà una Pasqua di primavera. Secondo il Centro meteo Piemonte, questo sarà il tempo di oggi, domenica 31 marzo: «Nuvoloso o molto nuvoloso, possibili parziali schiarite nel pomeriggio seguite da un nuovo rapido aumento della nuvolosità. Al mattino prcipitazioni moderate lungo le Alpi a tratti intense sui crinali di Alpi Marittime, Liguri e sull’Alto Piemonte».

«Rovesci in transito sulle pianure orientali e settentrionali. Piogge più deboli ed irregolari (localmente anche assenti) su pianure centrali ed occidentali. Nel pomeriggio pausa asciutta salvo residui rovesci possibili su Nord Piemonte. In serata ripresa delle precipitazioni a partire dalle zone alpine. Quota neve variabile tra i 1200-1800 metri, localmente più in alto tra Marittime e Liguri».

