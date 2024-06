In campo per la prevenzione: a Borgosesia calcio per la Lega tumori. LE FOTO

In campo per la prevenzione: a Borgosesia calcio per la Lega tumori. Sfida benefica tra la Serravallese Women e la Biellese Vecchie Glorie. Ha vinto la solidarietà.

Si gioca a calcio a sostegno della prevenzione e a fianco della Lega tumori. Venerdì allo stadio di Borgosesia, la Serravallese Women e la Biellese Vecchie Glorie si sono sfidate all’insegna della solidarietà. Obiettivo dell’iniziativa era la sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione in campo oncologico.

«Al di là dell’esito e delle premiazioni, importante è stato lo scopo della iniziativa – spiega la fiduciaria della Lilt Borgosesia Rosanna Prosino -. La profilassi è fondamentale per tutti e la partita dell’altra sera ha voluto ancora una volta sottolineare questo aspetto».

Il progetto dell’ambulatorio senologico

Tra i presenti il sindaco Fabrizio Bonaccio che ha ringraziato la Lilt per l’impegno sul territorio e le attività portate avanti, e la vice presidente della Lilt provinciale Anna Maria Canton. La dottoressa Chiara Saggia, oncologa, ha presentato il progetto partito questa settimana all’ospedale di Borgosesia: un ambulatorio dedicato alle visite al seno.

«Desideriamo ringraziare la dottoressa che oltre alla presenza ha apprezzato il nostro impegno profuso a favore della lotta contro il cancro» evidenzia la fiduciaria.

L’impegno della Lilt in Valsesia

Nel corso della manifestazione è stato rimarcato l’impegno di Lega tumori in Valsesia. «Con la Lilt di Vercelli viene data la possibilità alle donne tra i 30 e i 45 anni di effettuare una mammografia al centro Uffredi. La fascia di età non rientra nel progetto di “prevenzione Serena”, tuttavia siccome è possibile l’insorgere di malattie anche per chi è giovane, pensiamo a promuovere i controlli come Lilt».

Oltre alle squadre in campo, era presente Bagnella calcio 1972, squadra del settore giovanile femminile. «Un grande ringraziamento alle Wild Cats e agli alpini per la disponibilità e la collaborazione- dice Prosino -. Gli alpini hanno composto per i partecipanti piccoli piattini con prodotti del territorio. La prevenzione passa attraverso lo sport e l’alimentazione, per questo la manifestazione è stata organizzata centrando diversi obiettivi, a cominciare dal portare in campo appassionati di calcio e trascorrendo un momento di condivisione gustando cibi del territorio, a chilometro zero. Un grazie anche alla Croce rossa per il servizio di assistenza».

