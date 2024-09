Pray, il medico va in pensione visitando la sua prima paziente del 1988. Cambio della guardia in Valsessera, un modo simpatico per lasciare il lavoro.

Venerdì scorso è stato il suo ultimo giorno di lavoro come medico di medicina generale. Rosella Giuliani ha aperto il suo studio di Pray salutando i pazienti, e l’ultima visita è stata dedicata a Manuela Tempia, che è stata la prima paziente ad essere visitata nel 1988 a Coggiola quando Giuliani sostituiva il dottor Speranza.

«Aveva già preso appuntamento per la visita – spiega Giuliani – e così abbiamo pensato che sarebbe stato curioso e emozionante chiudere la mia carriera visitando lei, che è stata la mia prima paziente. In questi giorni sono passati in tanti a salutarmi e devo dire che mi sento scombussolata. Ho diverse sensazioni e mi sembra strano non dover più aprire l’ambulatorio lunedì mattina, alla solita ora. Inizia un nuovo capitolo, anche se la mia intenzione è di continuare a collaborare nel mondo della sanità».

Giuliani è anche diventata nonna in questi giorni della piccola Nora, un altro cambiamento significativo nella sua vita.

“Resta l’impegno per la sanità”

« Sembrano – continua il medico – tutti piccoli pezzi che stanno componendo un puzzle. Certo mi spiace aver lasciato il mio lavoro, i miei pazienti ma è giusto così. La mia intenzione è quella di continuare a impegnarmi per avere una sanità adeguata in Valsessera, in un modo anche più sociale. Non lavorerò in prima linea, ma dietro le quinte. In questo periodo ho ricevuto messaggi meravigliosi, pieni di affetto e stima. Parole che mi rimangono dentro e devo dire un grosso grazie a tutti. È stato un onore lavorare con tante persone dalle quali ho ricevuto insegnamenti».

