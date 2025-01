In vendita la bandiera del carnevale di Borgo: così si aiuta la Lega tumori. Al mercato di domani primo stand con lo stendardo storico della manifestazione.

In vendita la bandiera del carnevale di Borgo: così si aiuta la Lega tumori

A partire da domani, sabato 25 gennaio, saranno in vendita le storiche bandiere del carnevale di Borgosesia. Si tratta di un’iniziativa che rientra nel progetto benefico che in questa edizione il comitato organizzatore porta avanti a fianco della Lega tumori per una serie di attività di sensibilizzazione e raccolta fondi.

Una di queste, “Sventola la Bandiera, addobba ‘l Bôrg”, invita infatti i cittadini ad acquistare uno stendardo della manifestazione, con il ricavato devoluto alla Lilt. Le bandiere potranno essere poi esposte su balconi e finestre in occasione dei principali appuntamenti o comunque per tutto il periodo di festa. La riproduzione della bandiera potrà essere acquistata domani nello stand del comitato carnevale al mercato cittadino: il costo è di 5 euro.

Le bandiere saranno ancora in vendita sabato 1 e 8 febbraio e durante le sfilate di carri e mascherate, e si potranno acquistare anche nei bar affiliati al progetto nelle settimane prima della manifestazione.

Obiettivo: sensibilizzare le donne contro il cancro al seno

La collaborazione con la Lilt contribuisce a diffondere un messaggio di salute, trasformando la festa in un’occasione di consapevolezza. L’obiettivo del comitato carnevale è sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione del tumore al seno.

Oltre alla vendita della bandiera, un’altra occasione di raccolta fondi a favore della Lega tumori si concretizza con “Una mimosa per la prevenzione”: i fiori saranno in vendita durante le sfilate di carri a mascherate in calendario le domenica 16 e 23 febbraio e 2 marzo. Anche lo spettacolo teatrale della compagna Gli Strampalati (in calendario giovedì 20 febbraio al teatro Pro loco) consentirà di sostenere i progetti della Lega tumori, così come l’asta benefica della maglia celebrativa del Borgosesia Calcio realizzata in edizione limitata per celebrare il carnevale.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook