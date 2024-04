Incendio in un balcone a Borgosesia, spento dai vigili del fuoco

Incendio in un balcone a Borgosesia

Nella mattina di oggi, sabato 20 aprile, una squadra del distaccamento di Varallo Sesia, Comando di Vercelli, è intervenuta a Borgosesia in via Montrigone per un incendio che ha coinvolto gli arredi di un terrazzo.

All’ arrivo sul posto la squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto alla completa estinzione prima si propagasse al resto dell’ abitazione ed alla messa in sicurezza dell’area interessata. Non si segnalano feriti. Presenti sul posto gli agenti della polizia locale.

